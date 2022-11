Franciszek: Wspieram tę misję, kluczową dla przyszłości ludzkości

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował o działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka a także o pokój na Ukrainie.

Franciszek apeluje o ochronę środowiska i pokój na Ukrainie

– Drodzy bracia i siostry, jutro przypada pierwsza rocznica uruchomienia platformy działania „Laudato si'”, która promuje nawrócenie ekologiczne i zgodny z nim styl życia. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, obejmującej około 6 tys. uczestników, w tym osoby prywatne, rodziny, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje religijne, kulturalne i zdrowotne. Jest to znakomity początek siedmioletniego programu, który pragnie odpowiedzieć na wołanie Ziemi i krzyk ubogich. Wspieram tę misję, kluczową dla przyszłości ludzkości, aby mogła ona wzbudzić we wszystkich konkretne zaangażowanie w troskę o stworzenie. W tej perspektywie pragnę przypomnieć o szczycie COP 27 w sprawie klimatu, który odbywa się w Egipcie. Pragnę, aby poczyniono odważne kroki naprzód, w ślad za porozumieniem paryskim - powiedział Franciszek, po czym dodał: „Stale jesteśmy blisko naszych braci i sióstr na udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę i konkretną solidarność. Pokój jest możliwy. Nie ulegajmy rezygnacji wobec wojny”.

Papież pozdrowił także grupy obecne na placu św. Piotra i życzył, jak zwykle, smacznego obiadu i dobrej niedzieli.

Światowy Dzień Ubogich

Papież Franciszek wygłosił homilię podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra. Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony w 2016 roku właśnie przez papieża Franciszka.

Ojciec Święty wskazał, że „ważna jest umiejętność rozeznawania czasów, w których żyjemy”, aby być „uczniami Ewangelii także pośród wstrząsów historii”. – A żeby ukazać nam, jak rozróżniać, Pan daje nam dwa napomnienia: „nie dajcie się zwieść” i „dawajcie świadectwo” – zauważył papież.

Trzeba najpierw uwolnić się „od pokusy odczytywania wydarzeń najbardziej dramatycznych w sposób przesądny lub katastroficzny, tak jakbyśmy zbliżali się do końca świata i nie warto było już angażować się w nic dobrego”. Myśląc tak, pozwalamy, by kierował nami lęk, i „z chorobliwą ciekawością szukamy odpowiedzi w bredniach magów lub w horoskopach”, albo też „polegamy na wymyślnych teoriach głoszonych przez jakiegoś «mesjasza» z ostatniej chwili, zwykle zawsze defetystycznego i spiskowego”. Tymczasem mamy „odczytywać wydarzenia oczami wiary”, pewni, że gdy stoimy blisko Boga włos z głowy nam nie spadnie.

Czytaj też:

Papież: Odczytujmy wydarzenia oczami wiary, a nie w sposób katastroficznyCzytaj też:

Profesor z organizacji Schwaba w papieskiej instytucji. Promuje dochód podstawowy