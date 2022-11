Do końca roku zostało 1,5 miesiąca. Zobacz, za kogo w tym czasie będzie modlił się papież Franciszek

Czym jest modlitwa w intencjach papieża?

Modlitwa w intencjach papieża, czyli tzw. intencjach papieskich pojawia się w Kościele zawsze, gdy wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Jest to jeden z warunków jego uzyskania. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o modlitwę za papieża, a w intencjach, które Ojciec Święty wyznacza na konkretny miesiąc. Papież sam w tych intencjach w danym miesiącu się modli i prosi o modlitwę wiernych.

W konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI Indulgentiarum doctrina z 1967 roku czytamy: "Dla dostąpienia odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu, do którego jest przywiązany odpust i wypełnienia trzech warunków, którymi są: sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa według intencji Papieża. Wymaga się ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego".

Ani konstytucja Indulgentiarum doctrina, ani żaden inny dokument Kościoła nie określa, jaka to miałaby być modlitwa. Nigdzie nie ma określonej "minimalnej" ani "maksymalnej" modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Można odmówić "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś Maryjo", najważniejsza jest jednak intencja podejmowanej modlitwy.

Na jakiej podstawie wyznaczane są intencje papieskie?

Intencje papieskie wyznacza papież na początku każdego roku. Intencje są przeznaczone na dany miesiąc. Są one wynikiem refleksji Ojca Świętego nad bieżącymi problemami na świecie. Wynikają także z rozmów, jakie papież prowadzi podczas swoich wizyt apostolskich lub spotkań z ludźmi.

Każda z intencji na dany miesiąc ma być odpowiedzią na wyzwania i trudności, z jakimi mierzą się ludzie na różnych kontynentach. To papież rozeznaje, co w danym momencie jest dla Kościoła najważniejsze. Intencje papieskie wyznaczane są w odpowiedni sposób. W czasie dwunastu miesięcy jest sześć intencji powszechnych oraz sześć ewangelizacyjnych. Następują one po sobie na przemian, czyli jeśli w styczniu była intencja powszechna, w lutym zostanie wyznaczona intencja ewangelizacyjna.

Zdarzają się sytuacje, gdy Ojciec Święty wyznacza drugą intencję na dany miesiąc. Dzieje się tak, gdy jest potrzeba pilnej modlitwy w wyniku jakiejś sytuacji na świecie, np. klęski żywiołowej.

Jaki jest cel intencji papieskich?

Intencje papieskie nie są podawane jedynie po to, by wierni mogli uzyskać odpust zupełny. To wezwanie papieża do działania w danej sprawie, do realnej pomocy Niekiedy nie ma możliwości pomóc fizycznie, dlatego nie należy zapominać, że modlitwa pozostaje potężnym narzędziem, z którego może skorzystać każdy.

Ojciec Święty powierza swoje intencje szczególnie Apostolstwu Modlitwy. To organizacja, która stanowi niejako światową sieć modlitwy i ma na celu podejmowanie takich działań, by zachęcać chrześcijan do odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do modlitwy.

Apostolstwo Modlitwy miało swój początek już w 1844 roku w uroczystość św. Franciszka Ksawerego. Ojciec duchowny nowicjatu jezuitów, o. Gautrelet SJ, zachęcał nowicjuszy do apostolstwa poprzez poświęcenie się rzetelnemu studiowaniu. – Jeśli każdy zjednoczy swoje prace w duchu modlitwy i złoży z tego ofiarę; jeśli kilka osób zjednoczy się w takiej postawie, wówczas nastąpi taka “kumulacja” łaski, która będzie w stanie przenosić góry – mówił ojciec duchowny.

O. Gautrelet w taki sposób poprowadził swoich nowicjuszy, że kolejnym krokiem apostolstwa było założenie "Apostolstwa Modlitwy". Dzieło rozpowszechniło się w bardzo szybkim tempie. W 1890 roku papież Leon XIII powierzył Apostolstwu Modlitwy swoje comiesięczne intencje modlitewne. Od tamtego czasu, kolejni papieże również tak czynili. Dziś jest to już tradycja, a intencje papieskie są rozpowszechniane na całym świecie właśnie dzięki Apostolstwu Modlitwy.

Intencje papieskie na listopad i grudzień

Intencje papieskie na poszczególne miesiące 2022 roku papież Franciszek podał już na początku 2021 roku. W listopadzie Ojciec Święty zachęca, by modlić się za dzieci, które cierpią.

"Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny".

"Wydawałoby się, że w XXI wieku, po tylu postępach cywilizacyjnych w nauce, technice, medycynie, socjologii, psychologii i edukacji powinien nastąpić rozwój w kierunku dobrobytu i szacunku dla każdego człowieka. Niestety tak nie jest. Jest natomiast to, co wymienia Papież w obecnej intencji modlitewnej: wojny i ich ofiary, osierocenie, brak edukacji, brak uczuć, brak rodziny, moc cierpienia, brak domu i życie "na ulicy" – i to wszystko jest przeżywane przez niewinne dzieci" – czytamy na stronie Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Polsce.

Z kolei w zbliżającym się grudniu, który będzie czasem przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, papież Franciszek wskazuje, by modlitwą objąć organizacje wolontariatu.

"Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym".

Czytaj też:

Franciszek: Wspieram tę misję, kluczową dla przyszłości ludzkościCzytaj też:

Czy Chrystus rozpoznałby swój Kościół? Radykalna odpowiedź arcybiskupa Vigano