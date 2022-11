20 listopada obchody Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach

W tę tzw. Niedzielę Młodych w całej Polsce odbywają się spotkania, konferencje, koncerty i wydarzenia kulturalne. Punktem kulminacyjnym jest zawsze Msza święta. Na ŚDM w Lizbonie zapisało się już około 8 tys. młodych.

Do spotkania z Papieżem i wspólnotą żywego Kościoła w Lizbonie w 2023 roku pozostało już niespełna 9 miesięcy. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata organizowane są co roku Światowe Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym. To czas na wspólną modlitwę, spowiedź, integrację. Organizowane są konferencje, ale to też czas wspólnego świętowania – poszczególne diecezje organizują w najbliższy weekend wiele koncertów i innych imprez kulturalnych dla młodych.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego (KBO) ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Tomasz Koprianiuk zaznacza, że każda diecezja przygotowuje swój własny program obchodów tego dnia, a raczej weekendu, gdyż spotkania w wielu miastach zaczynają się już w sobotę. Dla wszystkich jednak centralnym punktem jest uroczysta Eucharystia sprawowana często przez biskupa diecezjalnego. Wielu celebracjom będą towarzyszyły relikwie bł. Carla Acutisa, który jest patronem wydarzenia.

Wydarzenia w poszczególnych diecezjach można odnaleźć na stronie internetowej: sdmpolska.pl.

Ks. Koprianiuk dodaje, że na Światowe Dni Młodzieży w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie zapisało się w polskim systemie 8 tys. osób. – Połowa z tej liczby jest już zarejestrowana w ogólnym systemie portugalskim i tym samym domykamy pierwszą polską makro-grupę, która nie powinna przekroczyć 5 tys. osób. Będziemy zaraz tworzyli następne – mówi koordynator ŚDM w Polsce. – Obserwujemy ogromne zainteresowanie ŚDM, promocja, którą podejmujemy w mediach społecznościowych się sprawdza – zauważa.

Na spotkania z okazji Niedzieli Młodych zaproszeni są wszyscy młodzi, nie tylko osoby, które się wybierają do Lizbony.

– Te spotkania są szczególnie adresowane do tych osób, które tam nie będą mogły dojechać lub są niezdecydowane, by mogli przeżyć doświadczenie wspólnoty – mówi ks. Koprianiuk.

To też czas zapoznania się z ruchami młodzieżowymi, takimi jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM), oazy, Ruch Światło-Życie, ale też czas przypominania sylwetki i myśli inicjatora Światowych Dni – św. Jana Pawła II. Dla KSM-u niedziela Chrystusa Króla to także święto patronalne.

Decyzją papieża Franciszka Światowe Dni Młodych w wymiarze diecezjalnym organizowane są w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Wcześniej spotkania odbywały się w Niedzielę Palmową.

„Maryja poszła z pośpiechem”..

Hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży brzmi „Maryja poszła z pośpiechem”... (Łk 1,39). To papieskie hasło ma zachęcić młodych do trwania przy Chrystusie oraz do zaangażowania się w konkretną pomoc bliźnim jak Maryja. Taką postawę ukazał swoim życiem bł. Carlo Acutis, zakochany w Eucharystii młodzieniec, patron ŚDM.

37. Światowe Dni Młodzieży będą się odbywały w dniach 1-6 sierpnia 2023 w Lizbonie. Poprzedzą je tygodniowe spotkania tzw. Dni w Diecezjach od 26 do 31 lipca 2023 r.

Każda grupa wybiera sobie diecezję, w której pragnie spędzić tydzień poprzedzający właściwe Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie (1– 6 sierpnia 2023 r.). Największą popularnością cieszy się diecezja Porto, która ma 470 parafii, w bliskości oceanu, najstarsze miasto portowe, i jest dobrze skomunikowana ze stolicą. Diecezja Porto zgłosiła gotowość przyjęcia około 50 tys. pielgrzymów.

W Polsce koszt dwutygodniowego pobytu wraz z przelotem wynosi ok. 4,5 tys. złotych, niektóre diecezje organizują tańszy wyjazd autokarem. Młodzież planuje przeprowadzenie różnych akcji, które pomogłyby pokryć część kosztów. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wykorzysta do tego akcję „Polak z sercem”, której celem jest wsparcie młodzieży ze wschodniej Europy, białoruskiej i ukraińskiej. Część zebranych środków przeznaczy na umożliwienie im wyjazdu do Lizbony.

