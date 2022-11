USA. Małżeństwa tej samej płci zostaną zalegalizowane? Senat przyjął ustawę

W środę w senacie USA odbyło się głosowanie nad ustawą o szacunku dla małżeństwa. Dokument został przegłosowany 67 głosami. 37 senatorów nie chciało przyjęcia ustawy. Teraz, jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Joe Bidena, będzie federalnie uznawać małżeństwa osób tej samej płci, a także zapewni ochronę prawną dla małżeństw międzyrasowych.

Co zmieni ustawa o szacunku dla małżeństwa?

Jednocześnie ustawa o szacunku dla małżeństwa uchyli obowiązującą dotychczas ustawę o obronie małżeństwa z 1996 roku, która została podpisana przez prezydenta Billa Clintona. Ustawa z 1996 roku definiowała małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, a także pozwalała stanom, by te nie uznawały małżeństw osób tej samej płci, które zostały zawarte w innych stanach.

Ustawa o szacunku dla małżeństwa nie tylko sprawi, że stany nie będą musiały zezwalać na zawieranie małżeństwa osobom tej samej płci, ale stany będą zobowiązane uznawać wszystkie małżeństwa, niezależnie od "płci, rasy, pochodzenia etnicznego lub narodowego", także te zawarte w innych stanach.

Do ustawy wprowadzono również poprawkę dotyczącą wolności religijnej. Zapewnia ona, że organizacje religijne non-profit nie będą zobowiązane do świadczenia usług w celu zawarcia małżeństwa osób tej samej płci. Poprawka chroni także wolność religijną i ochronę sumienia, zagwarantowaną na mocy Konstytucji. Poprawka podkreśla również, że ustawa nie upoważnia rządu federalnego do uznania małżeństw poligamicznych.

Przed ustawą o szacunku dla małżeństwa przestrzegali już w lipcu tego roku biskupi katoliccy w USA. Powoływali się na wartość stabilnych małżeństw dla dobra dzieci i całego społeczeństwa. Biskupi wyrazili również zaniepokojenie tym, że ustawa może wpłynąć na wolność religijną tych, którzy uznają tradycyjną definicję małżeństwa.

