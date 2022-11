Jan Paweł II wobec pedofilii. Powstał specjalny portal poświęcony papieżowi

Pokazuje on, że Jan Paweł II uświadomił sobie stopniowo jak wielkie zagrożenie dla misji Kościoła stanowi to przestępstwo oraz z jaką determinacją starał się zjawisko to eliminować. Serwis jest dostępny pod adresem: https://www.ekai.pl/jan-pawel-ii-wobec-pedofilii/

Ataki na Jana Pawła II

"W ostatnim czasie jesteśmy świadkami coraz częściej pojawiających się prób podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, swego rodzaju „dewojtylizacji” polskiej przestrzeni publicznej. Bronią, po którą najczęściej się sięga są oskarżenia, że Jan Paweł II niemal nic nie zrobił w kwestii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich czy bezbronnych w Kościele, a problem starał się otoczyć zmową milczenia" – przekazała Katolicka Agencja Informacyjna.

Jednocześnie KAI podkreśla, że "bezspornym faktem jest", że Jan Paweł II był papieżem, który podjął zdecydowaną walkę z przypadkami pedofilii oraz wprowadził radykalne i obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania przestępstw na tym tle, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła.

"Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała dziesiątki tekstów i wywiadów, które mogą pomóc Państwu w zapoznaniu się z tym tematem. Znajdą je Państwo w przygotowanym z tej okazji SERWISIE SPECJALNYM KAI - JAN PAWEŁ II WOBEC PEDOFILII. Jest on dostępny pod adresem: https://www.ekai.pl/jan-pawel-ii-wobec-pedofilii/" – czytamy.

Episkopat wydał komunikat

Również członkowie Rady Stałej KEP wopublikowanym Stanowisku wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich, odpowiadają na zarzuty wobec papieża.

Podkreślają, że medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w encyklikach Redemptor hominis i Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, "co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny".

