Pogarsza się sytuacja chrześcijan na świecie. Wkrótce publikacja ważnego raportu

Raport zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację chrześcijan na świecie. Tego samego dnia, w ramach solidarności z cierpiącymi, Sanktuarium na Jasnej Górze zostanie podświetlone na czerwono, przez co dołączy do ogólnoświatowej kampanii „Red Week”.

Przelana krew chrześcijan

5 czerwca w kościele św. Franciszka Ksawerego w Owo (Nigeria) trwała Msza św. Wierni przyszli, by świętować Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Modlili się. Nic nie wskazywało, że tego dnia zostanie przelana krew. O. Andrew Abayomi szykował procesję, gdy usłyszał wybuchy. Kule rozdarły powietrze. Wierni krzyczeli. Mówili o nieznanych bandytach. Niektórzy ze sprawców nie różnili się niczym od swoich ofiar. Wydawało się, że biorą udział w Eucharystii. Jednak gdy jedni zanosili swoje modlitwy do Boga, inni z zimną krwią realizowali morderczy plan. Na miejscu zginęło wtedy 40 osób, dziesiątki zostały ciężko ranne.

Świadectwo kapłana, który był świadkiem tamtych wydarzeń, to wołanie o pamięć. „Świat odwrócił się od Nigerii. Trwa tu ludobójstwo, ale nikogo to nie obchodzi” – napisał we wstępie do raportu pt. „Prześladowani i zapomniani?”. Dokument przygotowało Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To duża analiza tego, jak wygląda sytuacja chrześcijan w poszczególnych rejonach świata. Wnioski są dramatyczne: w większości krajów nasiliły się nękania i prześladowania wyznawców Chrystusa. W Afryce największym zagrożeniem są ekstremiści. Na Bliskim Wschodzie ciągła migracja zagraża przetrwaniu najstarszych wspólnot chrześcijańskich. W Azji państwowy autorytaryzm dławi wolność sumienia i wyznania.

Publikacja raportu

Prezentację raportu zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Na Jasnej Górze odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. odpowiedzialnego za przygotowanie polskiego streszczenia ks. Pawła Antosiaka. Tomasz Zawal z Biura PKWP w Poznaniu, który weźmie udział w wydarzeniu, wskazuje, że „sam raport ma niemal 200 stron”. „Streszczenie w wersji polskiej ma 12 stron. I taka wersja została przez nas wydrukowana. Będzie udostępniona chętnym” – wyjaśnia.

Prezentacji dokumentu pt. „Prześladowani i zapomniani?” będzie towarzyszyło podświetlenie na czerwono Jasnej Góry. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej po raz kolejny dołącza do ogólnoświatowej kampanii „Red Week”. Czerwony kolor to symbol prześladowań. Ma zwracać uwagę na dramatyczną sytuację chrześcijan w wielu krajach na świecie. „Z naszych danych wynika, że sytuacja, gdzie nasze Siostry i nasi Bracia mierzą się z trudnościami, dyskryminacją, wykluczeniem, a nawet muszą liczyć się z utratą życia, wzrosła ze 148 do 153” – zauważa ks. Paweł Antosiak z PKWP.

Jasna Góra będzie sercem kampanii „Red Week” w Polsce. Tego dnia wierni będą modlić się za prześladowanych chrześcijan w trakcie Apelu. Nie jest to jednak jedyna lokalizacja. „W Poznaniu po raz drugi współpracują z nami ojcowie karmelici bosi i ich Sanktuarium św. Józefa. Tutaj podświetlenie planowane jest na 21 listopada. W Krakowie akcja odbędzie się w sobotę 25 listopada. Podświetlony zostanie Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej” – mówi Tomasz Zawal.

Kampania „Red Week” w wymiarze światowym potrwa do 23 listopada. Na całym świecie czerwony kolor oświetli setki katedr, kościołów, pomników i budynków publicznych. Wśród najbardziej znanych lokalizacji, jakie w ostatnich latach dołączyły do inicjatywy PKWP, są Koloseum w Rzymie oraz figura Chrystusa w Rio de Janeiro. W związku z tegoroczną kampanią w Kolumbii swoje świadectwo opowie siostra Gloria Narvaez, więziona przez pięć lat przez islamskich terrorystów w Mali. Z kolei w Paryżu planowane jest czuwanie modlitewne z udziałem abp. Ndagoso z Kaduny w Nigerii. W stu kościołach w całym kraju zabrzmią też dzwony.

