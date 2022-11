Papież: Trwa III wojna światowa, potrzeba zdecydowanych działań

W przesłaniu do uczestników trwającego w Weronie 12. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej Franciszek podkreślił znaczenie takich inicjatyw, które pokazują, że dobro wspólne nie jest jedną z opcji, ale fundamentem, na którym trzeba budować społeczeństwo w sprawiedliwości, prawdzie i pięknie.

"Budowanie zaufania, a pasja spotkania"

W liście Ojciec Święty zauważa, że żyjemy w okresie wielkich konfliktów, które zdają się negować postawę zaufania do innych, podtrzymywaną przez poczucie bezpieczeństwa i pokoju.

Pomyślmy – pisze Papież – o wielu trwających konfliktach na całym świecie i wynikającej z nich biedzie, cierpieniu, niewinnych ofiarach, dzieciach pozbawionych przyszłości. Jest to ponury scenariusz, który wymaga zdecydowanej interwencji i pracy naprawczej.

Franciszek zauważył, że w takiej sytuacji trafnie został obrany temat obecnego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Weronie. Brzmi on: "Budowanie zaufania, a pasja spotkania".

Przekształcanie egoizmu w braterstwo

Papież zachęca, by zastanowić się, w czym dziś człowiek pokłada swoją ufność, a zarazem być budowniczymi zaufania do ludzi, a przede wszystkim do Boga.

Bo jak pisał już prorok Jeremiasz, "błogosławiony jest mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców" – przypomina Franciszek.

Papież zachęca też, by stale dążyć do spotkania z drugim człowiekiem, do przekształcania egoizmu w braterstwo. Tylko w ten sposób można wyjść z logiki wojny, która widzi w innym wroga i uzurpatora, i zacząć wytyczać możliwe drogi pokoju.

