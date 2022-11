Jachira chce usunąć Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Reaguje Ordo Iuris

15 października podczas obrad Sejmu zdenerwowana poseł Klaudia Jachira wzywała z mównicy do „odjaniepawlenia” polskiej przestrzeni publicznej.

Jachira atakuje Jana Pawła II

– Pedofile w sutannach nie mogą być traktowani inaczej niż świeccy przestępcy. Czas debat i bezkarności dawno minął. Trzeba ich już teraz rozliczać. Także tych, którzy pomagali ukrywać przez lata te zbrodnie – powiedziała poseł Koalicji Obywatelskiej.

W jej ocenie znaczną rolę w kwestii ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych odgrywał papież Jan Paweł II. W związku z tym była aktorka zażądała usunięcia duchownego z przestrzeni publicznej.

– Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie. Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia – krzyczała Jachira.

– Czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Jesteśmy to winni dzieciom – zakończyła wzburzona poseł.

Ordo Iuris reaguje

Wypowiedź polityk KO spotkała się z reakcją ze strony środowisk katolickich. Jak przypomina portal PCh24.pl „to kolejny, sformułowany przez lewicowych polityków wobec Jana Pawła II, zarzut o domniemane ukrywanie przestępstw pedofilii wśród duchownych. Podobne twierdzenia wygłaszali także Robert Biedroń czy Joanna Senyszyn. Punktem wyjścia do tych zarzutów jest zwykle tzw. raport kard. McCarricka, opublikowany przez Stolicę Apostolską. W dokumencie tym nie pada jednak żadne oskarżenie pod adresem papieża. Ponadto, po wypowiedzi Jachiry, głos zabrała również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, która podkreśliła, że to Jan Paweł II rozpoczął systemową walkę z nadużyciami seksualnymi w Kościele katolickim” – czytamy na stronie portalu.

„Biskupi przypomnieli o reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., liście do Biskupów Amerykańskich na temat kar kanonicznych za przestępstwa przeciwko małoletnim oraz o dokumencie „Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, który jest skutecznym narzędziem do walki z przestępstwami seksualnymi” – czytamy dalej.

Do odwołania oskarżeń oraz publicznych przeprosin wezwał poseł Jachirę instytut Ordo Iuris. W przeciwnym razie instytut apeluje do Komisji Etyki Poselskiej o wyciągnięcie konsekwencji wobec poseł KO. Pod specjalną petycją podpisały się już szkoły i przedszkola noszące imię Jana Pawła II, m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie czy Szkoła Podstawowa nr 14 w Radomiu.

