30 listopada. Kościół wspomina św. Andrzeja Apostoła

Kim był św. Andrzej?

Andrzej Apostoł był młodszym bratem św. Piotra. Z Ewangelii dowiadujemy się, że pochodził z Betsaidy. Jednak na co dzień mieszkał z Piotrem i jego teściową w Kafarnaum. Obaj bracia byli rybakami.

Andrzej poszedł za Chrystusem dzięki nauce Jana Chrzciciela, którego początkowo był uczniem. To Andrzej był pierwszym powołanym przez Jezusa apostołem. To również dzięki niemu do grona apostołów dołączył Piotr.

Działalność apostolska św. Andrzeja

Andrzej, Piotr, a razem z nimi także i Jan nie od razu przyłączyli się do tłumów towarzyszących Jezusowi. Po pierwszym spotkaniu nad Jordanem wrócili do swoich zajęć. Dopiero, gdy Jezus spotkał ich drugi raz przy łodziach, poszli za Nim i zostali z Nim aż do Jego śmierci na Krzyżu i Wniebowstąpienia. "Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: »Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim" (Mt 4, 18-20).

Postać Andrzeja Apostoła nie występuje w Piśmie Świętym zbyt często. Oprócz powołania go nad Jeziorem, Ewangelie wspominają o nim jeszcze dwa razy. U Jana podczas rozmnożenia chlebów, Andrzej prowadzi rozmowę z Panem Jezusem i Filipem, zastanawiając się jak wykarmić rzesze słuchaczy. Drugą sytuacją było, opisane u św. Jana, przekazanie prośby pogan, by mogli zobaczyć Jezusa.

Jako apostoł, Andrzej należał do najbliższego otoczenia Pana Jezusa. Uczestniczył m.in. w pierwszym cudzie, jaki Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, a także w cudownym rozmnożeniu chleba.

Śmierć św. Andrzeja

Andrzej miał zakończyć życie śmiercią męczeńską, w Achai. Życie i śmierć św. Andrzeja zostały opisane w apokryfach: Dzieje Andrzeja z II-III wieku oraz Męka św. Andrzeja z IV wieku. Według tych źródeł Andrzej Apostoł miał zostać ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X w Patras, 30 listopada 65 lub 70 roku.

Kształt X to pierwsza litera imienia Christos w j. greckim "Χριστος". Słowo to oznacza pomazańca. W Polsce kształt krzyża, na którym umarł apostoł Andrzej nazywany jest "krzyżem św. Andrzeja". Widywany jest przede wszystkim przed przejazdami kolejowymi, ponieważ św. Andrzej uznawany jest za patrona podróżnych.

Dawniej do św. Andrzeja modlono się także w sprawach zamążpójścia i wyproszenia daru potomstwa. Z tego powodu w tradycji ludowej utarły się różnego rodzaju wróżby i przepowiednie dot. ożenku, które praktykuje się właśnie w wigilię św. Andrzeja.

Czytaj też:

Kard. Sarah: Wolność religijna jest zagrożona także na ZachodzieCzytaj też:

Jachira chce usunąć Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Reaguje Ordo Iuris