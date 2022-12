Białorusini organizują modlitwę wdzięczności dla Polaków

– Polacy odpowiadali zawsze hojnie na potrzeby odradzających się wspólnot katolickich na Białorusi, a obecnie gościnnie przyjmują emigrantów z naszego kraju. Chcemy im za to podziękować – mówi duszpasterz wspólnoty białoruskiej w Warszawie ks. Wiaczesław Barok. Zaproszenie na Eucharystię przyjął kard. Kazimierz Nycz.

Modlitwa wdzięczności

Białorusini stanowią drugą grupę pod względem liczebności (po grupie ukraińskiej), która w ostatnich dwóch latach przyjechała do Polski. Wielu z nich opuściło swoją Ojczyznę ze względu na grożące im represje po manifestacjach 2020 roku, inni nie chcieli żyć w państwie zniewolonym przez reżim Łukaszenki, ale jest też spora grupa, którą do emigracji zmusiły pogarszające się warunki ekonomiczne.

W Polsce w większości spotkali się z dobrym przyjęciem. Jak zaznaczają, Polacy są otwarci i gościnni i rozumieją ich trudną sytuację polityczną. Dlatego Białorusini postanowili zorganizować „Modlitwę wdzięczności dla Polaków i Kościoła w Polsce” i podziękować za wsparcie, którego przez lata doświadczali, gdy w ich kraju odradzało się życie religijne, ale także za pomoc, którą otrzymali w ostatnim czasie w naszym kraju.

Oddolna inicjatywa

– To była inicjatywa oddolna moich parafian – mówi ks. Wiaczesław, duszpasterz warszawskiej wspólnoty białoruskiej – i bardzo się z tego cieszę. Zaprosiliśmy na Eucharystię wszystkich duszpasterzy posługujących Białorusinom katolikom w Polsce, są wśród nich także kapłani Polacy, którzy pracowali na Białorusi, niektórzy z nich byli prześladowani przez reżim. Swój udział potwierdziło już pięciu z nich. Bardzo nas cieszy, że zaproszenie na liturgię przyjął kard. Kazimierz Nycz.

Msza święta odbędzie się w sobotę 10 grudnia o godz. 13.00 w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie od ponad roku działa białoruskie duszpasterstwo. Eucharystia pod przewodnictwem kard. Nycza będzie sprawowana w języku polskim, czytania i śpiewy – po białorusku. Homilia metropolity warszawskiego będzie tłumaczona na język białoruski. Po Eucharystii odbędzie się koncert białoruskiego chóru Concordia.

Na Mszę świętą Białorusini zapraszają również Polaków, a po Mszy na agapę – będzie to okazja do wzajemnego poznania się.

Warto zaznaczyć, że Białorusini przebywający w Polsce bardzo aktywnie włączyli się w pomoc Ukrainie i uchodźcom. Jako przybysze wiedzą, z jakimi trudnościami trzeba się zmierzyć, jak ważne i potrzebne jest wsparcie, nie tylko finansowe, ale też duchowe. Znajomość języka rosyjskiego i realiów życia w państwie postsowieckim ułatwia kontakt i zbliża.

Duszpasterstwa dla Białorusinów-katolików, w których regularnie jest sprawowana Msza święta, znajdują się w dużych miastach: w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu. W listopadzie powstało duszpasterstwo białoruskie w Białymstoku.

Białorusini w Polsce

Jak podaje Urząd ds. Cudzoziemców obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w naszym kraju. Liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób (dane z czerwca 2022). Zdecydowany wzrost skali migracyjnej zauważalny jest od sierpnia 2020 r. Z nieco ponad 50 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu, ok. 55 proc. to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat. Dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia stanowią 17 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 28 proc.

Rozmieszczenie terytorialne Białorusinów osiedlających się w Polsce jest dość nierównomierne. Większość zamieszkuje województwo mazowieckie – 19 tys. osób oraz podlaskie – 9 tys. osób. Ponadto, najczęściej wybieranymi regionami są: małopolskie (4,2 tys.), pomorskie (4 tys.) i lubelskie (3,2 tys.).

Od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi z sierpnia 2020 r., utrzymuje się również zwiększona liczba osób ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Decyzje o przyznaniu takiej ochrony otrzymało już prawie 3 tys. Białorusinów.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na podstawie wiz.

