Putin nowym... Michałem Archaniołem? Kontrowersyjny zapis w modlitewnikach

Rosyjski Kościół Prawosławny, który od początku wspiera duchowo i ideowo agresję Rosji przeciw Ukrainie, przygotował obecnie specjalne modlitewniki "wojskowe" dla żołnierzy wysyłanych na wojnę. W jednej z nich znalazło się prośba do Boga, aby "obdarzył zwycięstwem najwyższego głównodowodzącego Władimira Putina, mężnego arcystratega i bogobojnego przywódcę rosyjskiego". Użyte w tekście słowo "Archistrateg" odnosi się w nazewnictwie prawosławnym do św. Michała Archanioła jako dowódcy wojsk anielskich.

"Modlitwa za prezydenta"

Nie jest to pierwsze tego rodzaju tytułowanie obecnego szefa państwa rosyjskiego w Patriarchacie Moskiewskim, gdyż już na początku XXI wieku w "Modlitwie za prezydenta" wymieniano go po mieniu bez tzw. "otczestwa", czyli imienia po ojcu, jak to się dzieje w codziennej praktyce rosyjskiej, a jako jego pomocnika wspominano św. Michała Archanioła. Modlitwa ta pozostawała niezmieniona, ale jesienią br. patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl wprowadził nowy jej tekst.

Modlitwa za "bogobojne wojsko" jest stałą częścią liturgii prawosławnej, obok wspominania w niej także m.in. władz kościelnych (w tym zwierzchników innych Kościołów lokalnych) i państwowych.

Firmy wojskowe pod patronatem Cerkwi

Zaangażowanie Cerkwi w wojnę na Ukrainie jest powszechnie znane. Niedawno informowaliśmy, że Rosyjski Kościół Prawosławny zapowiedział utworzenie prywatnej firmy wojskowej, która ma wspierać oddziały rosyjskie w walkach na Ukrainie.

Bataliony będą nosiły nazwę "Krzyż świętego Andrzeja" – przekazała w poniedziałkowym komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI). Żołnierze mają być przeszkoleni i wysłani do walki na Ukrainie. Prawosławni najemnicy będą walczyć "pod sztandarem" Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i dołączą do oddziałów regularnej armii rosyjskiej.

