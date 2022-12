Europejski kraj: Skandale seksualne nie zmniejszyły ofiarności katolików

W 2021 roku Kościół katolicki we Francji zebrał najwięcej ofiar od 2017 roku. – To niespodzianka – stwierdził Ambroise Laurent, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Francji do spraw gospodarczych.

W poniedziałek sprawę opisała Katolicka Agencja Informacyjna, powołując się na francuską prasę.

Francja. Jakie dochody parafii?

Po opublikowaniu w 2021 roku raportu o skali nadużyć seksualnych wobec małoletnich w Kościele we Francji, z którego wynikało, że w latach 1950 – 2020 216 tys. osób padło ofiarą molestowania seksualnego przez księży, zakonników lub zakonnice, "katolicy byli oburzeni, przeżyli szok, ale pozostali w Kościele", jak zaznaczył Ambroise Laurent. Bieżące dochody parafii wzrosły o 10 proc. w porównaniu z 2020 rokiem – z 489 mln euro do 537 mln euro. Fundusz zbierający pieniądze na rzecz ofiar pedofilii zgromadził zaś 20 mln euro.

Wcześniej dochody parafii spadły o 40 mln euro między 2019 i 2020 rokiem. I choć liczba ofiarodawców przekazywanego co roku dobrowolnego podatku kościelnego spadła z 1,1 mln rodzin w 2016 roku do 977 tys. rodzin w 2020 roku, to jednocześnie wzrosła średnia kwota składanej z tej okazji ofiary – z 226 do 274 euro.

Konferencja Biskupów z apelem

Jednocześnie Konferencja Biskupów Francji wyraziła zaniepokojenie z powodu wzrostu o 15 proc. kwoty na rachunkach za energię elektryczną za rok 2022 i 2023. Opłaty za ogrzewanie i prąd stanowią już 11,5 proc. sum wydawanych na funkcjonowanie diecezji i parafii.

Aby można było pokryć te zwiększone wydatki oraz wzrost inflacji w kraju, dobrowolny podatek kościelny powinien przynieść wpływy o 20 proc. wyższe niż dotychczas – apelują biskupi. Co ciekawe, od 1 stycznia 2023 roku 13 114 francuskich księży będzie otrzymywać pensję o 2,5 proc. wyższą niż do tej pory – zamiast 984 euro, 1 009 euro miesięcznie.

