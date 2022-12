Szlachetna Paczka: Do potrzebujących trafiła pomoc o wartości 60 mln zł

Mądra pomoc połączyła ponad 597 tys. osób, a łączna wartość wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki wyniosła prawie 60 mln zł. Za każdą prezentowaną cyfrą kryją się osobiste historie najbardziej potrzebujących, a także wolontariuszy i darczyńców.

"Te liczby to dowód na to, że chcemy i potrafimy się dzielić tym, co mamy. Razem wprowadziliśmy do wielu domów dobro, które nie kończy się wraz z zamknięciem drzwi. Buty, które dostał Jaś dadzą mu nie tylko ciepło, ale też poczucie godności; narzędzia, które otrzymał pan Jan sprawią, że swoimi siłami doprowadzi swoje mieszkanie do stanu, z którego będzie mógł być dumny; a pani Anna zyska siłę i spokojne noce wiedząc, że głód nie będzie jej spędzał snu z powiek" - informują organizatorzy tegorocznej inicjatywy.

Pomimo wielu przeciwności, a może właśnie na przekór im, 473 tys. darczyńców i 12 tys. wolontariuszy pokazało, jak dużo dobra wypływa z dzielenia się z innymi. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy się dzielić, pomagać sobie w trudnych momentach. To dobro się mnoży i będzie się mnożyć jeszcze długo.

Weekend Cudów

Po Weekendzie Cudów samotna seniorka po amputacji nogi stanie się bardziej samodzielna. Kobieta dostała specjalne łóżko, na widok którego powiedziała: „Dzięki tej pomocy, będę mogła sama podnieść się do jedzenia. To jest mój najszczęśliwszy dzień w życiu”.

Samodzielna matka trójki dzieci w ten wyjątkowy weekend powiedziała: „Dzieciaki po raz pierwszy dostały prezenty, ale takie prawdziwe: nowiutkie zabawki, oryginalne słodycze. Nie wiem, jak mam Wam dziękować za ich uśmiechy”.

Darczyńcy w tym roku dzielili się dużą hojnością: średnia wartość paczki utrzymała się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym i wyniosła prawie 3900 zł. W tej edycji ponad 46% pomocy przygotowały firmy, instytucje lub placówki edukacyjne, to o 4 p. p. więcej niż rok temu. Paczki tworzone były w większości grupowo – w tworzeniu jednej paczki brało udział średnio 31 osób. Rezultatem tej pracy jest pomoc o wartości niemal 60 mln zł.

„Ja myślałam, że to będzie jedna paczka, a tu dwadzieścia?” – mówiła starsza beneficjentka Szlachetnej Paczki, nie kryjąc wzruszenia. Każdą rzecz oglądała z dużą wdzięcznością. Na pożegnanie sięgnęła do regału, z którego wyciągnęła zawiniątka z ręcznie przygotowanym, domowym makaronem. Każdy wolontariusz dostał jedno. Dała w ten sposób wszystkim ważną lekcję, że nawet gdy masz mało, masz wystarczająco, by się choć trochę podzielić.

Dla potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki to ważne wsparcie materialne, ale też impuls świadczący o tym, że nie są sami, że są częścią społeczności, która wzajemnie o siebie dba. Często to też źródło siły do tego, by zawalczyć o siebie. W ten sposób też mnoży się dobro. Szlachetna Paczka działała w tej edycji w 636 lokalizacjach

Wśród rodzin, które otrzymały wsparcie, 60% doświadcza trudności ze względu na chorobę i/lub niepełnosprawność; 20% odczuwa problemy ze względu na chorobę i/lub niepełnosprawność dzieci; niemal 30% zmaga się z problemami starości i osamotnienia; niemal 20% znalazło się w trudnej sytuacji ze względu na nieszczęście, wypadek lub zdarzenie losowe.

Szlachetna Paczka pomaga

Szlachetna Paczka dotarła w tym roku z pomocą do około 5 tys. seniorów, prawie 17,6 tys. dzieci i 5 tys. samodzielnych rodziców.

Nadal można stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc wspierając Szlachetną Paczkę wpłatą. Każda złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli pracować nad kolejną edycją Szlachetnej Paczki. To od wpłacających zależy to, czy Paczka w przyszłym roku się odbędzie i jak duża będzie skala jej działania. Dzięki wpłatom Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł.

Nadal można też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To dzieci, które nie wierzą w siebie. Ich niska samoocena i brak świadomości własnego potencjału przekładają się na problemy z budowaniem relacji, rozwojem emocjonalnym, nauką. 30% dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości pochodzi z rodzin z trudną sytuacją materialną. Wierzymy, że dzięki wsparciu Akademii Przyszłości Szlachetna Paczka kiedyś nie będzie potrzebna.

Dobro, które mnoży się na terenie całej Polski, jest możliwe dzięki setkom tysięcy zaangażowanych osób, dzięki wolontariuszom, partnerom i przyjaciołom Szlachetnej Paczki, darczyńcom, dobroczyńcom. Stowarzyszenie WIOSNA, organizator Szlachetnej Paczki dziękuje, że w trudnym czasie tak wiele osób pamiętało, by dzielić się z tymi, którzy mają mniej.

Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 5 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w Paczce. Partnerami głównymi programu są: Allegro, Biedronka i bp. Dzięki wsparciu biznesu, Paczka może rozwijać się i docierać do najbardziej potrzebujących.