Patriarcha Jerozolimy krytycznie ocenia nowy rząd Izraela

Łaciński patriarcha Jerozolimy określił jako rasistowską i problematyczną postawę niektórych członków tworzącej się koalicji, którzy otwarcie wypowiadali się agresywnie przeciwko nie-Żydom i społeczeństwu arabskiemu, do którego zaliczali palestyńskich chrześcijan jako część społeczeństwa palestyńskiego. Jego zdaniem, izraelski rząd powinien pracować nad zachowaniem zróżnicowanej tkanki społecznej i "nie tworzyć więcej podziałów i napięć".

W tworzącym się izraelskim rządzie oprócz prawicowej konserwatywnej partii Likud premiera Benjamina Netanjahu mają się znaleźć: Zjednoczony Judaizm Tory (Jahadut Hatora), reprezentująca ortodoksyjnych Żydów sefardyjskich Sefardyjska Partia Strażników Tory (Szas) oraz skrajnie prawicowy nacjonalistyczny sojusz Religijny Syjonizm – przekazała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna.

Polityka Izraela

Arcybiskup wskazując na aspekt religijny, który jest częścią tożsamości Jerozolimy. Powiedział, że "w tym względzie Żydzi i muzułmanie są bardzo klarowni; my, chrześcijanie, nie". Wezwał do bardziej systematycznego chrześcijańskiego dyskursu na temat Jerozolimy. – Należy przy tym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jerozolima jest ważna dla chrześcijan. To, że jesteśmy tutaj, nie jest przypadkiem, ale opatrznością. Ale co to oznacza? Polityka Izraela w sprawie Jerozolimy jest związana z religijnym punktem widzenia, podczas gdy do tej pory mówiliśmy o Jerozolimie głównie z palestyńskiego punktu widzenia politycznego. To nie może pozostać jedynym punktem odniesienia – powiedział abp Pizzaballa.

Duchowny zwrócił uwagę, że dla jego diecezji kończy się "owocny rok z wieloma zmianami". – Utrzymanie jedności pozostaje wyzwaniem ze względu na wyjątkowość terytorium diecezji, która obejmuje cztery bardzo różne kraje: ziemie dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Cypru. Ostatecznie moją rolą jako biskupa jest bycie gwarantem jedności, dlatego muszę być obecny we wszystkich częściach diecezji – mówił patriarcha.

