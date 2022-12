Polski kardynał dotarł z pomocą humanitarną do Kijowa

Duchowny przywiózł osobiście pomoc humanitarną z Watykanu. Po spotkaniach z nuncjuszem apostolskim oraz miejscowymi biskupami, odwiedza miejsca i wspólnoty, które troszczą się o ubogich oraz pokrzywdzonych przez konflikt zbrojny.

Jałmużnik papieski w trakcie swojej wizyty na Ukrainie podkreślił, jak ważna jest obecność Kościoła w miejscach, gdzie toczy się wojna. Jak zauważył, wypływa to z nauczania Chrystusa.

Polski kardynał na Ukrainie

– Mamy czynić to, co czyni Jezus. Jezus na pewno byłby tam, gdzie pojawia się cierpienie, brak pokoju czy grzech. Bo to, czego doświadczamy na Ukrainie, pozostaje także związane z grzechem, ponieważ ktoś stawia siebie w miejscu Boga, uważając, że sam jest dawcą życia i śmierci – mówił kardynał Konrad Krajewski, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Podróż duchowny po Ukrainie to przede wszystkim wizyta robocza, w trakcie której wysłannik papieski przewozi konkretną pomoc humanitarną, ofiarowaną przez ludzi na całym świecie dla mieszkańców dotkniętego wojną kraju.

– Nie wiedziałem, że taka będzie moja posługa. Przyszło bardzo dużo agregatów prądotwórczych. Chcieliśmy, aby te agregaty trafiły do rodzin, do najbardziej potrzebujących. Stąd, korzystając z przywilejów związanych z moją funkcją, o których Ojciec Święty powiedział kiedyś: "To wszystko, co otrzymujesz w pakiecie z kardynalatem nie jest dla ciebie, ale dla ubogich". I tak za bardzo wtedy, przyznam się, nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz wiem, bo mogłem przewieźć generatory dla dobra potrzebujących pomocy – wskazał kościelny hierarcha.

Przypomnijmy, że stolica Ukrainy od ostatnich masowych ataków rosyjskich wciąż boryka się z poważnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej.

Czytaj też:

Ukraiński wywiad alarmuje: Rosja szykuje zmasowany atakCzytaj też:

Ogromne straty Rosji. Podano liczbę zabitych żołnierzy