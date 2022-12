"Miłość, która przełamuje strach" . Życzenia Prymasa Polski

Tegoroczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia Prymasa Polski nagrane zostały przy Obrazie Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej, który kończy peregrynację po archidiecezji gnieźnieńskiej.

Nawiązując do tej trwającej od kwietnia pielgrzymki abp Polak przyznaje, że była ona okazją do duchowej odnowy, wezwaniem do pojednania z sobą i z drugimi, ukojeniem bólu i trosk, otwarciem na Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia.

Życzenia Prymasa Polski

– W Nim rozpoznajemy Bożą miłość, która przemienia życie, odnawia historię, uwalnia od zła, napełnia pokojem i radością – mówił abp Polak.

– Otwórzmy więc nasze serca dla tej miłości. Otwórzmy jej nasze domy i wspólnoty. Otwórzmy jej granice państw, zwłaszcza tam, gdzie toczy się wojna, gdzie niewinne ludzkie życie jest zabijane i deptane jak dziś w Ukrainie – mówił duchowny.

– Otwórzmy tej miłości nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda, jedność i szacunek dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, którego życie dobiega już kresu i tego, który je dopiero zaczyna pod sercem swojej mamy – prosił Prymas Polski.

Metropolita gnieźnieński podkreślił również, że Bóg rodzi się jako małe bezbronne dziecko, aby "dać nam się objąć, abyśmy w Nim i z Nim mogli kochać drugiego człowieka". Przychodzi jako małe bezbronne dziecko, "bo dziecko nie osądza i nie ocenia, a jedyne o co prosi i czego potrzebuje to miłość".

– Tej nocy miłość pokonuje strach. Tej nocy ufność i nadzieja przełamują nasze lęki i obojętność. Tej nocy łagodne światło przychodzącego do nas Jezusa Chrystusa rozprasza ciemności grzechu i śmierci. Wołamy więc za papieżem Franciszkiem: rodzaju ludzki, nie jesteś już sam. Bóg cię miłuje i dla ciebie stał się człowiekiem.

– Życzę, abyśmy w te święta jeszcze raz poznali i uwierzyli tej Miłości – mówi na koniec Prymas Polski.

