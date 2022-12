"Nie tylko element uzupełniający". Abp Gądecki podkreśla znaczenie modlitwy o pokój

Metropolita poznański zwrócił jednocześnie uwagę, że potrzeba więcej pomocy materialnej dla tego udręczonego kraju. „Bez nas ludzie zginą” – mówił w telewizyjnym orędziu na Boże Narodzenie abp Stanisław Gądecki. Orędzie zostało wyemitowane na antenie TVP Poznań.

Pokój dla Ukrainy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski rozważał w homilii starotestamentalne zapowiedzi narodzin Zbawiciela oraz wydarzenie narodzin Chrystusa. „Betlejemscy pasterze, którzy udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie stali się dla nas przykładem ludzi poszukujących Boga. Różne są drogi tego człowieczego poszukiwania. Wielorakie są historie dusz ludzkich na tych drogach. Niekiedy zdają się one bardzo proste i bliskie, kiedy indziej są trudne i zawiłe” – mówił abp Gądecki.

Zauważył, że niemało ludzi opisało swoje poszukiwania Boga na drogach własnego życia, jeszcze liczniejsi są ci, którzy milczą, uważając za swoją własną najgłębszą i najbardziej intymną tajemnicę to, co na tych drogach przeżyli, czego doświadczyli.

„Osobami, które wcześnie odnalazły Boga są nasi dwaj kandydaci na ołtarze: ks. Aleksander Woźny i ks. Ignacy Posadzy. Ks. Woźny, długoletni proboszcz parafii pw. Św. Jana Kantego w Poznaniu, to człowiek do końca oddany swoim parafianom, charyzmatyk uprzedzający odnowę soborową w Polsce. Z kolei ks. Posadzy, oddany bez reszty polskim emigrantom, to współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i założyciel jego żeńskiej gałęzi” – mówił metropolita poznański.

Modlitwa rodzi inicjatywy

Nawiązując do myśli św. Augustyna o przebaczeniu i sprawiedliwości przewodniczący episkopatu podkreślił, że „sprawiedliwe państwo ma stać na straży sprawiedliwego porządku obejmującego wszystkich. Ma stanowić i stosować prawa zapobiegające tworzeniu się sprawiedliwości partykularnej; pilnować, by wszystkich traktowano według proporcjonalnej równości, baczyć, by nie było równych i równiejszych”.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie abp Gądecki podkreślił, że jest ona nie tylko świadectwem braku pokoju, ale też wyjątkową konfrontacją. „Nie idzie w niej tylko – jak w każdej wojnie – o dwie walczące strony, tym razem idzie o starcie między dwoma walczącymi ze sobą całymi opozycyjnymi systemami. Każda wojna każe nam – osobiście i wspólnotowo – przemyśleć związek sprawiedliwości z przebaczeniem” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że przebaczenie ma na celu pełną sprawiedliwość, prowadzącą do pokoju płynącego z ładu, który nie jest tylko nietrwałym i czasowym zaprzestaniem działań wojennych, lecz gruntownym uzdrowieniem krwawiących ran duszy. „Modlitwa o pokój nie jest jedynie elementem uzupełniającym wysiłki na rzecz pokoju. Przeciwnie, to ona rodzi inicjatywy budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności” – mówił abp Gądecki.

