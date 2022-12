Ukraina: Uchwała o zmianie nazwy Kościoła "promoskiewskiego" zgodna z konstytucją

Sąd Konstytucyjny Ukrainy przyjął 27 grudnia Postanowienie w sprawie pełnej nazwy organizacji religijnych, zgodnie z którym zmiana artykułu 12. Ustawy "O wolności sumienia i o organizacjach religijnych" jest zgodna z konstytucją Ukrainy. Konkretnie chodzi o Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), który po utworzeniu na początku 2019 roku autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) miał zmienić nazwę na Rosyjski Kościół Prawosławny na Ukrainie (RKPU) – przekazała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna.

Decyzja Sądu Konstytucyjnego Ukrainy

Obecna decyzja sądu jest odpowiedzią na wniosek 49 deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie zgodności z konstytucją kraju zmiany wspomnianego art. 12 Ustawy "O wolności sumienia i o organizacjach religijnych". Chodzi o ewentualną zmianę "nazwy organizacji (wspólnot) religijnych, należących (będących częścią) do struktury organizacji (wspólnoty) religijnej, której ośrodek (kierownictwo) znajduje się poza granicami Ukrainy w państwie, uznanym na mocy prawa za takie, które dokonuje agresji przeciw Ukrainie i/lub tymczasowo okupowało część jej terytorium".

Sąd Konstytucyjny na swym posiedzeniu plenarnym 27 grudnia stwierdził, że kwestionowana Ustawa jest zgodna z konstytucją Ukrainy. Zobowiązała ona wspólnotę religijną do zaznaczania ich przynależności do organizacji (wspólnoty) religijnej, której jest ona częścią, "na drodze obowiązkowego umieszczenia w swej nazwie pełnej statutowej nazwy tej organizacji religijnej". Wspomniana Ustawy wprowadziła również ograniczenia w warunkach wojny poruszania się duchownych, kaznodziejów i liderów tej organizacji, której ośrodek kierowniczy "znajduje się poza granicami Ukrainy w państwie, uznanym na mocy prawa za takie, które dokonuje agresji przeciw Ukrainie i/lub tymczasowo okupowało część jej terytorium". Dotyczy to także okupowania miejsc rozmieszczenia i stacjonowania Sił Zbrojnych i innych jednostek wojskowych Ukrainy

Uchwalając dokument, Sąd Konstytucyjny Ukrainy wziął pod uwagę postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono m.in.: "Sam fakt, iż państwo wymaga od organizacji religijnej, która chce być zarejestrowana, przyjęcia nazwy, która uniemożliwia wprowadzenie w błąd wiernych i społeczeństwa w ogóle i dzięki której można ją odróżnić od istniejących już organizacji, można w zasadzie uznać za uzasadnione ograniczenie jej prawa do swobodnego wyboru swej nazwy".

Obecne orzeczenie może pomóc w oficjalnym wprowadzeniu nazwy Rosyjski Kościół Prawosławny na Ukrainie, a także zakazać istnienia w obecnym kształcie Kościoła "promoskiewskiego", czego od dawna domagają się liczni politycy i działacze społeczni na Ukrainie.

