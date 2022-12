Kim byli święci Młodziankowie? Dlaczego Kościół wspomina ich tuż po Bożym Narodzeniu?

Tuż po Bożym Narodzeniu, w Kościele katolickim obchodzimy święto Świętych Młodzianków. Tak Kościół nazywa chłopców, którzy zginęli z polecenia Heroda, po narodzinach Jezusa Chrystusa w Betlejem.

Święto Świętych Młodzianków obchodzimy 28 grudnia. Kościół zwraca w tym dniu uwagę, że młodziankowie, którzy oddali swoje życie za Boga, otrzymali od Niego aureolę dziewictwa i męczeństwa. Ci mali chłopcy obwieścili światu Bożą chwałę swoją własną śmiercią.

W tym dniu dzieci, które uczestniczą we Mszy św. mogą otrzymać specjalne, indywidualne błogosławieństwo. 28 grudnia to w wielu kościołach również dzień modlitw za dzieci poczęte.

Rzeź Niewiniątek

O rzezi niewiniątek dowiadujemy się przede wszystkim z Ewangelii wg św. Mateusza. Z rozkazu Heroda, który był namiestnikiem Galilei, zamordowano wszystkich chłopców do drugiego roku życia, którzy urodzili się w Betlejem. Herod wydał polecenie po tym, jak dowiedział się, że w Betlejem narodził się nowy król żydowski. Zabijając wszystkie małe dzieci, Herod chciał pozbyć się rywala.

"Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma" (Mt 2, 16-18).

Nie wiadomo, ilu chłopców miało zostać zamordowanych podczas rzezi niewiniątek. Ojcowie Kościoła nazwali ich męczennikami, ponieważ zginęli, by mały Jezus mógł żyć i dokonać planu zbawienia ludzkości. Wspomnienie Młodzianków wprowadzono do kalendarza liturgicznego dopiero w V wieku, choć ich kult znany był już w I wieku.

Czytaj też:

27 grudnia. Wspomnienie św. Jana Ewangelisty, ApostołaCzytaj też:

Matczak skrytykował "ateistyczne święta". Teraz musi się tłumaczyć