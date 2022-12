Biskupi wzywają do modlitwy za Benedykta XVI

W środę na zakończenie audiencji ogólnej papież Franciszek zwrócił się do wszystkich ze specjalną prośbą o modlitwę za swojego 95-letniego poprzednika.

Dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni, komentując apel, zauważył, że "w ostatnich godzinach stan zdrowia papieża – seniora pogorszył się z powodu jego zaawansowanego wieku", natomiast obecnie "jest pod kontrolą i stałym nadzorem lekarzy".

"Nasze myśli są z nim"

– Przyłączam się do wezwania papieża Franciszka do modlitwy. (...) Moje myśli są z papieżem – seniorem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI – zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu biskup Limburga Georg Bätzing w rozmowie z KNA, na którą powołała się Katolicka Agencja Informacyjna.

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz również życzył Benedyktowi XVI "dobrego powrotu do zdrowia". – Nasze myśli są z nim – powiedziała z kolei na konferencji w Berlinie zastępca rzecznika prasowego niemieckiego rządu Christiane Hoffmann.

Stan zdrowia

Biskup Passau Stefan Oster poinformował, że był u Benedykta XVI w listopadzie tego roku i wówczas zastał go "jeszcze bardzo świadomego". – Jednak, tak jak sam mówił, można było wyczuć, że jest już bardzo słaby fizycznie. Jeśli teraz stanie się jeszcze słabszy, to łatwo sobie wyobrazić, że jest na ostatnim etapie swojej ziemskiej wędrówki – oznajmił kościelny hierarcha.

Na niepokojący stan zdrowia Benedykta XVI zareagował w środę w mediach społecznościowych metropolita Wiednia kardynał Christoph Schönborn. – Papież Franciszek wezwał nas dziś do szczególnej modlitwy za papieża – seniora Benedykta. Włączmy się wszyscy do tej modlitwy – stwierdził duchowny i przypomniał, iż papież – Niemiec od dzieciństwa był "bardzo przywiązany do kraju i Kościoła”.

Benedykt XVI

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) przewodził Kościołowi katolickiemu w latach 2005 – 2013 jako pierwszy od 482 lat papież z Niemiec. Urodził się w 1927 roku w bawarskim miasteczku Marktl am Inn (diecezja Passau). Od 1977 roku był arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W 1982 roku został prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, a w 2005 roku został wybrany 265. papieżem Kościoła katolickiego.

Od czasu zaskakującej rezygnacji w lutym 2013 roku mieszka w dawnym klasztorze w Ogrodach Watykańskich.

