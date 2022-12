"Stan ciężki, ale stabilny". Nowe informacje ws. Benedykta XVI

– Papież senior dobrze odpoczął ostatniej nocy, jest zupełnie przytomny i świadomy – poinformował, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

– Dziś, chociaż jego stan pozostaje poważny, sytuacja w chwili obecnej jest stabilna. Papież Franciszek ponawia wezwanie do modlitwy za niego i do towarzyszenia mu w tych trudnych godzinach – dodał Bruni.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez katolicki portal National Catholic Register, papież Benedykt XVI cierpi na niewydolność nerek. Co więcej, 1,5 miesiąca temu u 95-letniego papieża konieczna była regulacja rozrusznika serca. Portal przytacza te doniesienia, powołując się na źródło w Watykanie.

Apel o modlitwę za Benedykta XVI

– Chciałbym poprosić was wszystkich o szczególną modlitwę w intencji papieża-seniora Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół – zaapelował w środę, w czasie audiencji ogólnej w Watykanie, Franciszek.

– Pamiętajcie o nim, jest bardzo chory prosząc Pana, aby go pocieszył i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca – dodał papież.

Benedykt XVI, który ma obecnie 95 lata, został najstarszym wiekiem papieżem w historii. Jak dotąd tytuł ten należał do Leona XIII, który w chwili śmierci miał 93 lata, 4 miesiące i 18 dni. W następnej kolejności należy wymienić papieża Jana XXII, który zmarł w wieku 90 lat. Następni pod względem długości życia są: papież Klemens XII (7 IV 1652-6 II 1740, papież od 12 lipca 1730), który dożył prawie 88 lat i Klemens X (12 VII 1590-22 VII 1676, wybrany na Stolicę Piotrową 29 IV 1670), który odszedł 10 dni po swych 86. urodzinach.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927. W 2005 roku, po śmierci św. Jana Pawła II, został wybrany na papieża i przyjął imię Benedykt XVI. Z końcem lutego 2013 jako pierwszy papież od ponad siedmiu wieków ustąpił z urzędu. Emerytowany biskup Rzymu mieszka obecnie w byłym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI jest w tej chwili "papieżem seniorem" – "Papa emeritus" i nadal nosi białe szaty, które – zgodnie z wielowiekową tradycją – zastrzeżone są tylko dla biskupów Rzymu.

