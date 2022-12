Święto Świętej Rodziny. Dlaczego w tym roku nie obchodzimy go w niedzielę?

Święto Świętej Rodziny znane jest od XVIII wieku. Po raz pierwszy, dzięki zgodzie papieża Aleksandra VII, ustanowiono je dla Kanady w 1684 roku. Dopiero papież Leon XIII wprowadził święto Świętej Rodziny na stałe do liturgii.

"Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom" – pisał Ojciec Święty Leon XIII w jednej ze swoich encyklik.

Święto Świętej Rodziny – święto każdej rodziny

W czasie swojego pontyfikatu papież zachęcał również do naśladowania Świętej Rodziny. Wskazał również rodzinę i małżeństwo jako stan, w którym można się uświęcić.

Święto Świętej Rodziny zostało rozpowszechnione w całym Kościele za pontyfikatu papieża Benedykta XV, w 1921 roku. "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi" – napisali biskupi w liście Episkopatu Polski na dzień Świętej Rodziny w 1968 roku.

W tym roku święto Świętej Rodziny wyjątkowo w piątek

W Polsce święto Świętej Rodziny obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Niedziela ta nazywa jest z tego powodu Niedzielą Świętej Rodziny. W tym roku wyjątkowo uroczystość tą Kościół w Polsce obchodzi w piątek – 30 grudnia.

Przeniesienie święta ma związek z tym, że w tym roku pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu wypada 1 stycznia. To dzień, w którym obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niemniej jednak, odbywające się co roku w święto Świętej Rodziny odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, może odbyć się w niedzielę przed lub po 30 grudnia.

W 2018 r. polscy biskupi podczas Zebrania Plenarnego KEP zachęcali, by Niedziela Świętej Rodziny była dniem, w którym modlimy się o świętość małżeństw i rodzin. To wówczas zaproponowano, by święto stało się dla małżonków okazją do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w święto Świętej Rodziny

Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że "wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa".

W tym roku Święto Świętej Rodziny przypada w piątek 30 grudnia, w czasie trwania oktawy Bożego Narodzenia. Mimo to, tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Biskupi mogą jednak w poszczególnych diecezjach udzielić wiernym dyspensy.

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Boże, nasz Ojcze, Ty jesteś źródłem niewyczerpanych łask i wszelkiego dobra. W Tobie chcemy pokładać naszą nadzieję. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczać każdego dnia mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, na wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg.

Ojcze nasz…

Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Chroń nas, opiekuj się nami i prowadź na spotkanie z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

Zdrowaś Maryjo…

Boże, prosimy Cię nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim Twoi święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(czyniąc znak krzyża mówimy) Niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Modlitwa do św. Rodziny

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój. Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością. Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

