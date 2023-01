Zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie potępiają zdewastowanie cmentarza

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym 5 stycznia patriarchowie oraz inni zwierzchnicy Kościołów podkreślili, że zniszczenie w Nowy Rok ponad 30 nagrobków – prawdopodobnie przez żydowskich ekstremistów – jest jednoznacznie motywowane nienawiścią do chrześcijan – przekazała w piątek Katolicka Agencja Informacyjna.

Dewastacja chrześcijańskiego cmentarza w Jerozolimie

Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały dwóch mężczyzn w kipach na głowie i w tradycyjnych tałesach, którzy rozbijają nagrobek protestanckiego biskupa Jerozolimy, kamienne krzyże oraz nagrobki chrześcijańskich policjantów z czasów mandatu brytyjskiego. Cmentarz na Górze Syjon istnieje od 1848 roku.

To zbezczeszczenie nie jest pierwszym atakiem na cmentarz, ale wpisuje się w cykl ataków na chrześcijańskie miejsca, do których od ponad dekady dochodzi coraz częściej, o czym przypomnieli przedstawiciele Kościołów. Wezwali także władze Izraela do ścigania winnych z mocy prawa i traktowania ich czynów jako "przestępstw z nienawiści".

"Co więcej, tych czynów nie można uznać za odosobnione przypadki. Kryje się za nimi systematyczna próba przyznania jednej stronie wyłącznych praw w Ziemi Świętej i tym samym atak na historyczne status quo. Opiera się jednak na prawie międzynarodowym oraz ochronie i wzajemnym poszanowaniu wszystkich wspólnot religijnych" – stwierdzają autorzy dokumentu.

Oświadczenie kończy się apelem do zwierzchników religijnych i politycznych na świecie, aby jednogłośnie potępili podobne ataki i bronili praw wszystkich trzech religii Abrahamowych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu – w Ziemi Świętej.