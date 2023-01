Tłumy wzięły udział w największych na świecie ulicznych jasełkach

"Niechaj prowadzi nas Gwiazda!" – pod takim hasłem w ponad 750 miastach Polski i świata odbyły się po raz 15. Orszaki Trzech Króli, w których wzięła udział rekordowa liczba około 1,5 mln uczestników. Były to więc największe uliczne jasełka na świecie – podało w piątek Family News Service.

Główne wydarzenie miało miejsce w Warszawie. Według organizatorów, uczestniczyło w nim około 80 tys. osób.

– Odkrywanie Boga w codzienności i zwykłości jest większe niż odkrycie Ameryki. Błogosławiony, kto potrafi szukać i pytać – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który przemawiał w trakcie warszawskiego Orszaku Trzech Króli. Duchowny zwrócił się również po ukraińsku do licznie zgromadzonych w Warszawie ukraińskich matek z dziećmi. – Życzymy wam i waszej ojczyźnie pokoju mocniejszego od wojny. Życzymy wam i waszej ojczyźnie nadziei, która jest mocniejsza od śmierci. Chwała Ukrainie – podkreślił.

W tym roku w Warszawie kolędowano po polsku i ukraińsku. W ramach poczęstunku rozdawano wigilijne potrawy ukraińskie.

Słowa pozdrowienia do uczestników orszaków w Polsce i poza jej granicami skierowała para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda podkreślił w specjalnym liście, że orszaki przyczyniają się do "ożywiania i popularyzacji polskich tradycji jasełkowych i kolędowych w XXI wieku, a przez to umacniania tożsamości i więzi rodzinnych poprzez odważne manifestowanie wiary chrześcijańskiej na ulicach i placach polskich miast".

Tegoroczną nowością była możliwość składania w stajence betlejemskiej listów napisanych przez dzieci do Dzieciątka Jezus. 2 lutego tego roku zostanie odprawiona Msza Święta w intencjach zawartych w tych listach.

Orszak Trzech Króli zaliczany jest obecnie do największych ulicznych jasełek na świecie.

