Ambasador RP w Watykanie: Papież ostrzega przed rozszerzeniem konfliktów zbrojnych

W rozmowie z Radiem Watykańskim zauważył, że przemówienie Franciszka było opisem sytuacji na świecie z perspektywy Stolicy Apostolskiej oraz ukazaniem celów polityki zagranicznej Watykanu.

Ambasador Kwiatkowski: Franciszek przestrzega przed konfliktami zbrojnymi

Polski dyplomata zwrócił uwagę, że Ojciec Święty nawiązał na początku do odejścia swojego poprzednika Benedykta XVI, następnie wskazał na fundamenty pokoju oraz podkreślił ważną rolę rodziny, potrzebę ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także ogromne znaczenie troski o dzieci, ponieważ one są przyszłością społeczeństwa.

„Cały czas i to nie tylko dzisiaj można usłyszeć właściwie, że w wielu regionach świata mamy do czynienia z trzecią wojną światową, że tlą się konflikty, które – oby nie – ale mogą przemienić się w szersze konflikty zbrojne, z jeszcze większym zaangażowaniem różnych stron. O tym mówił i przed tym przestrzegał Ojciec Święty. Podkreślał także, że powinniśmy podejmować wszelkiego typu działania, aby temu przeciwdziałać” – wskazał ambasador Kwiatkowski.

Wojna na Ukrainie

Dodał, że „konflikt, który jest dla nas najbardziej istotny, bo dzieje się tuż za polskimi granicami, to oczywiście konflikt na Ukrainie, związany z rosyjską agresją, bo tam giną nasi ukraińscy sąsiedzi. Padły słowa o tym, że tam giną ludzie, zostało powiedziane, że często ci ludzie nie giną z powodu samego konfliktu zbrojnego, ale giną, ponieważ nie mają ogrzewania, nie mają jedzenia i picia, ponieważ cierpią, bo ci, którzy ich atakują, niszczą infrastrukturę krytyczną, odcinając ich od bezpośredniego zaplecza niezbędnego do życia, szczególnie teraz w zimie”.

„Przekazałem Ojcu Świętemu pozdrowienia od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, przekazałem mu życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Ojciec Święty prosił, żeby podziękować Panu Prezydentowi i pozdrowić go od niego noworocznie” – powiedział polski dyplomata.

Czytaj też:

Prasa: Jeśli Ukraina nie wygra w 2023 roku, wojna może przerodzić się w przewlekły konfliktCzytaj też:

Papież spotkał się z prześladowanym przez Pekin kardynałem