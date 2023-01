Watykan: To nie jest dobry czas na papieską wizytę w Kijowie

Władze w Kijowie od wielu miesięcy zachęcają papieża Franciszka do wizyty na Ukrainie.

– Papież zawsze ma na uwadze to zaproszenie, ale chciałby złożyć tę wizytę w odpowiednim czasie, a obecny nie wydaje się nim być – powiedział sekretarz ds. relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, abp Paul Richard Gallagher, odnosząc się do zaproszenia władz ukraińskich.

Te dosadne słowa wypowiedział szef watykańskiej dyplomacji na marginesie debaty pokojowej.

"Nie bardzo liczę na wizytę papieża Franciszka w Ukrainie"

O ewentualnej wizycie Ojca Świętego na Ukrainie mówił w rozmowie z KAI ks. prof. Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu.

– Ojciec Święty chce przyjechać do Kijowa, ale też chce przyjechać do Moskwy. Jeżeli by mu się to udało to znaczy, że Duch Święty działa w sposób, którego my nie rozumiemy – komentował duchowny w wywiadzie.

– Pozwólmy Duchowi Świętemu zadziałać w taki sposób w jaki uważa On za najlepszy. Myślę, że Ojciec Święty odczyta prawidłowo tchnienia Ducha Świętego i stanie się to wtedy, kiedy będzie gotowy przyjechać i będzie to odpowiedni czas, aby jego podróż osiągnęła swoje cele. Albo coś sprowokowała, aby te cele miały swoją przyszłość i zrealizowały się w historii – dodał ks. Prach.

– Osobiście w tej chwili nie bardzo liczę na wizytę papieża Franciszka w Ukrainie. Ale byłoby to piękne, gdyby jego wizyta była przygotowana, tak jak podróż Jana Pawła II w Ukrainie w 2001 r. Miała ona konkretnie wyrażony cel, który był później realizowany – dodał rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu.

Przypomnijmy, że Jan Paweł II przebywał na Ukrainie w dniach 23-27 czerwca 2001 roku. Była to 94. pielgrzymka Ojca Świętego oraz pierwsza wizyta głowy Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

