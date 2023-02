Bp Dajczak rezygnuje z funkcji. "Dwie sprawy. Depresja i odpowiedzialność za diecezję"

Bp Edward Dajczak po ponad 15 latach posługi przechodzi na emeryturę, a nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim zostaje bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy koadiutor – podała w komunikacie diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

Decyzję papieża 2 lutego ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Edward Dajczak kończy posługę biskupa diecezjalnego na rok przed koniecznością złożenia urzędu wynikającą z ukończenia 75 lat. Zdecydował się na przyśpieszenie swojej rezygnacji ze względu na stan zdrowia.

Kapłan wskazuje m.in. na depresję

W opublikowanym na kanale kurii nagraniu, bp Dajczak tłumaczy motywacje swojej decyzji. Jako "zasadniczy powód" podał kwestie zdrowotne – trzykrotnie chorował na COVID-19. To jednak nie wszystko.

– Sprawa dotyczy dwóch rzeczy: najpierw była sprawa lękowa, która na szczęście minęła, ale nie minęła sprawa depresji, która nieraz jest bardzo mocna. To jest takie uciekanie w zapomnienie. Dziwna reakcja, bo najlepiej by się chciało położyć i usnąć i nie czuć rzeczywistości — wyznał bp Dajczak.

— Drugi element to odpowiedzialność za diecezję. Kiedy zauważyłem, że przy takiej diecezji, jak nasza, to normalna rzeczy, by podejmować decyzję. Ale zauważyłem, że im decyzja jest trudniejsza, tym mój zły stan się nasilał. Gdy zacząłem to analizować, to zauważyłem, że jest to ze szkodą dla diecezji — dodał.

Święcenia biskupie bp Dajczak przyjął 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Do 2007 roku był biskupem pomocniczym w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Został ustanowiony biskupem w Koszalinie przez Benedykta XVI 23 lipca 2007 roku. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca. Uroczysty ingres do katedry odbył się 11 sierpnia, a dzień później do kołobrzeskiej konkatedry.

Bp Edward Dajczak po ustąpieniu z urzędu przejmuję w diecezji rolę "biskupa seniora". Będzie mieszkał w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

Następca bp. Dajczaka

Już wcześniej papież mianował dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej koadiutora, który obejmuje diecezję automatycznie wraz z rezygnacją poprzednika.

Bp Zbigniew Zieliński, nowy biskup koszalińsko-kołobrzeski ma 58 lat. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy. W marcu 2022 roku został mianowany biskupem koadiutorem w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

