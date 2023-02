Sudan Południowy: Masakra tuż przed wizytą papieża

Na dzień przed przyjazdem papieża Franciszka do Sudanu Południowego doszło do masakry, w wyniku której zginęło co najmniej 20 osób.

Według miejscowych władz, atak miał miejsce wczesnym rankiem 2 lutego w regionie Kajo-Keji, 100 kilometrów na południe od stolicy kraju – Dżuby, niedaleko granicy z Ugandą. Przypuszcza się, że motywem był spór o bydło – przekazała w piątek Katolicka Agencja Informacyjna. Krwawa masakra – Pasterze bydła chodzili od domu do domu, mordując niewinnych, nieuzbrojonych cywilów – poinformował Andruga Mabe Saverio, minister informacji stanu Central Equatoria. Polityk ostro potępił "atak z zemsty", w którym zginęli zarówno ludzie, jak i zwierzęta gospodarcze. Wcześniej obóz pasterzy zaatakowała nieznana, uzbrojona grupa. Mabe potępił "barbarzyńskie i systematyczne zabijanie cywilów". Atak potwierdził w rozmowie z rozgłośnią EyeRadio także arcybiskup Kościoła episkopalnego w stanie Central Equatoria Paul Yugusuk. Przekazał że po krwawej masakrze z regionu uciekło ponad 3 tys. mieszkańców. Wizyta papieża w Afryce Po trzydniowej wizycie w Demokratycznej Republice Konga papież Franciszek odleciał do Sudanu Południowego. Przylot do stolicy kraju – Dżuby – jest planowany na piątek na godz. 15:00 czasu lokalnego (godz. 14:00 czasu polskiego). W najmłodszym państwie świata nadal trwają walki, mimo zawarcia w 2018 roku porozumienia pokojowego. Panuje wielka nadzieja, że Ojciec Święty zjednoczy mieszkańców Sudanu Południowego. Podczas wizyty papieżowi towarzyszyć będą zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Justin Welby oraz moderator Zgromadzenia Ogólnego Prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji pastor Iain Greenshields. Abp Welby w swoim wpisie w mediach społecznościowych wyraził przerażenie masakrą w Kajo-Keji w przeddzień naszej pielgrzymki pokoju. Prymas Kościoła Anglii ponownie wezwał do obrania innej drogi. Podkreślił, że Sudan Południowy musi się zjednoczyć "dla sprawiedliwego pokoju". Czytaj też:

