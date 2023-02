Święty od bólu gardła. Kościół wspomina św. Błażeja

Kim był św. Błażej?

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej. To stamtąd pochodzili również m.in. św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz z Nazjanzu, czy św. Grzegorz z Nyssy. Losy Błażeja były zawiłe. Jako młodzieniec studiował filozofię, jednak później podjął pracę jako lekarz. Ostatecznie jednak zrezygnował z pracy zawodowej i rozpoczął życie w odosobnieniu, na pustyni.

To właśnie przebywając na pustyni, Błażej został powołany na urząd biskupa Sebasty (dzisiejsza Turcja). Gdy w kraju miały miejsce prześladowania z rozkazu cesarza Licyniusza, biskup Błażej uciekł i schował się w górskiej pieczarze. Nie pozostawił jednak swoich wiernych samotnie. Nadal zarządzał swoją diecezją. Gdy dowiedziano się, gdzie przebywa bp Błażej, natychmiast go aresztowano. Został uwięziony w lochu. Tam jego misją stało się umacnianie ludzi w wierze.

Biskup okazał się nieugięty, mimo gróźb i tortur. Nie odstąpił od wiary w Chrystusa, dlatego został ścięty mieczem, prawdopodobnie w na początku IV wieku.

Święty Błażej jest jednym z Czternastu Świętych Wspomożycieli. To święci, którzy są uznawani w Kościele katolickim za wyjątkowo skutecznych w przypadku wstawiennictwa u Boga dot. chorób. Obok św. Błażeja, do grona Czternastu Wspomożycieli zalicza się: Akacjusza, Barbarę, Cyriaka, Dionizego, Erazma, Eustachego Rzymskiego, Idziego, Jerzego, Katarzynę Aleksandryjską, Krzysztofa, Małgorzatę Antiocheńską, Pantaleona oraz Wita.

Obrzęd błogosławieństwa gardła

Przebywając w więzieniu, bp Błażej miał uzdrowić chłopca, którego gardło zostało zranione przez ość. Sprawa była o tyle poważna, że chłopiec mógł się udusić. To dzięki temu wydarzeniu św. Błażej uważany jest za patrona od chorób gardeł. 3 lutego, we wspomnienie św. Błażeja, w Kościele odbywają się modlitwy o zdrowie i błogosławieństwa gardeł. Obrzęd ten związany jest z tzw. "błażejkami". Tradycja ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego w niektórych regionach Polski.

Specjalnie, na ten dzień, wspomnienie św. Błażeja, przygotowywano specjalne świece, nazywane błażejkami. Służyły one właśnie do obrzędu błogosławieństwa. Wierni nieśli je do kościoła, by potem otrzymać od kapłana błogosławieństwo gardła. Ksiądz, wypowiadając słowa modlitwy, krzyżuje dwie świece wokół szyi wiernego. Błogosławieństwo ma ustrzec wiernych przed wszelakimi chorobami gardła, zarazą, ale również bólem zębów.

W innych regionach, znany jest zwyczaj święcenia jabłek, które potem wierni mieli spożyć, by uchronić się od chorób gardła.

Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Czytaj też:

Jerozolima: Zniszczono rzeźbę ChrystusaCzytaj też:

Ks. Stanisław Suchowolec. Niewyjaśniona śmierć w ostatnich chwilach PRL. Kto go zabił?