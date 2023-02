Zwierzchnik polskiej Cerkwi przeprasza za list do Cyryla. "Wybaczcie mnie, grzesznemu"

Zwierzchnik polskich prawosławnych stwierdził, że jego list do moskiewskiego patriarchy stanowił tylko "zwyczajową depeszę". Reagując na niepokój, jaki wywołał, podkreślił jednoznaczne potępienie inwazji Rosji w Ukrainie i przypomniał swoje zażenowanie wypowiedziami Cyryla o wojnie.

"Nie podzielałem i nie podzielam tych opinii i uważam, że nie służą przywróceniu pokoju w Ukrainie oraz negatywnie wpływają na postrzeganie Prawosławia. Zarówno ja osobiście, jako Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i Episkopat oraz duchowieństwo i wierni wspieramy Naród Ukraiński w dążeniu do odzyskania pełnej wolności, suwerenności i integralności kraju" – napisał Sawa w komunikacie.

Podkreślił, że nadal popiera potrzebę uniezależnienia się ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej od Moskwy. Zaznaczył też, że "Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny zaangażował się od samego początku w niesienie materialnej, duszpasterskiej oraz moralnej pomocy uchodźcom z Ukrainy".

Sawa: Wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zmieszanie medialne

"Perspektywa ostatnich dni oraz dokonana przez wielu interpretacja moich zamiarów i słów w sposób sprzeczny z moimi intencjami pokazuje, iż pomyliłem się, a sytuacja wymagała większej ostrożności. Dlatego wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zamieszanie medialne, narażające wspólnotę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na – niezasłużony przez Nią – ból" – przyznał metropolita.

"W duchu zbliżającej się w naszym Kościele, Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu" – napisał Sawa w komunikacie skierowanym do prawosławnych wiernych w Polsce.

84-letni arcybiskup Sawa (imię świeckie Michał Hrycuniak) jest prawosławnym metropolitą warszawskim i całej Polski od 1998 r. Wcześniej był prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego, od 1996 r. w stopniu generała brygady. Jest absolwentem studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i profesorem nauk teologicznych.