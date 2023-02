Papież Franciszek napisał list do polskiej parafii w Londynie

– W październiku 2022 roku miałem okazję spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież pobłogosławił wówczas ikonę Czarnej Madonny dla naszych parafii św. Wojciecha (katolicka) i św. Kutberta (anglikańska). Mogliśmy dłuższą chwilę porozmawiać (jak na warunki audiencji generalnej) o naszym unikatowym i pionierskim projekcie ekumenicznym – powiedział w rozmowie z KAI ks. Bartosz Rajewski.

– Ojciec Święty był żywo zainteresowany tym tematem. Spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział (o ekumenizmie): "Innej drogi nie ma". Przekazałem też Franciszkowi ważny list dotyczący naszej wspólnoty. Obiecał, że list przeczyta i na niego odpisze. Odpowiedź nadeszła pod koniec stycznia – dodał proboszcz.

Sama parafia św. Wojciecha w tym roku obchodzić będzie uroczystości 81-lecia. Od roku ma miejsce ekumeniczna współpraca z parafią anglikańską i katolicka liturgia odbywa się w anglikańskiej świątyni. 16 kwietnia rocznicowym celebracjom przewodniczyć będzie prymas Wojciech Polak.

List z Watykanu

Treść listu, jaki ks. Rajewski otrzymał z Watykanu, opublikowała Katolicka Agencja Informacyjna.

Czcigodny Księże Proboszczu,

Jego Świątobliwość Franciszek łączy się duchowo z Księdzem Proboszczem i z Wiernymi polskiej parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Londynie, która w bieżącym roku obchodzi 80. rocznicę swego założenia. Z tej okazji przekazuje wszystkim serdeczne wyrazy łączności i zapewnia o pamięci w modlitwie.

Wyraża szczere uznanie dla pieczołowitej troski Parafian o zachowanie ducha wiary i tradycji ojców. Życzy, by dobro, które zaistniało na przestrzeni minionego czasu dzięki tej Wspólnocie parafialnej owocowało w sercach ludzi godnym świadectwem ewangelicznym, składanym Chrystusowi w codziennym życiu. Niech ta Parafia będzie dla każdego z Was szkołą formacji chrześcijańskiej, pomagając we wzrastaniu w wierze i dojrzewaniu do świętości.

Jego Świątobliwość wyprasza obfitość darów Ducha Świętego wszystkim uczestnikom obchodów rocznicowych, a szczególnie Księdzu Proboszczowi, kapłanom, rodzinom, dzieciom, młodzieży, osobom starszym i chorym. Przesyła serdeczne pozdrowienia Wspólnocie Anglikańskiej, która gościnnie użycza Wam swego kościoła. Zawierzając Was św. Wojciechowi, Patronowi Parafii, wszystkim z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.