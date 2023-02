Isakowicz-Zaleski: Trzeba modlić się o jak najszybsze konklawe

Papież Franciszek zlecił przebudować letnią rezydencję papieską Castel Gandolfo w centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa.

Mocny wpis poświęcony sprawie zamieścił ksiądz Isakowicz-Zaleski. Duchowny ocenił, że należy się modlić o to by kolejne konklawe nastąpiło jak najszybciej. Do konklawe może dojść jedynie, jeżeli papież Franciszek abdykuje, lub umrze.

Zdaniem księdza obecny Ojciec Święty bardziej zajmuje się sprawami związanymi z ekologią niż np. kwestią ochrony życia nienarodzonego.

"W sytuacji, gdy następca św. Piotra bardziej troszczy się o ekologię niż o ewangelizację i obronę życia poczętego, trzeba modlić się o to, aby nowe konklawe nastąpiło jak najszybciej" – napisał ks. Isakowicz Zaleski w mediach społecznościowych.

Centrum ekologiczne w Castel Gandolfo

Władze Państwa Watykańskiego poinformowały 2 lutego, że przebudowa ogrodów i budynków nad jeziorem Albano będzie się odbywać w najbliższych miesiącach.

55-hektarowy kompleks służył papieżom jako letnia rezydencja od początku XVII wieku. Oprócz dwóch pałaców i terenów parkowych obejmuje również grunty rolne i zabudowania gospodarcze.

Ostatnio spędził tam kilka letnich dni w pierwszych latach po ustąpieniu Benedykt XVI. W 2016 roku papież Franciszek zlecił przekształcić papieskie wille w muzeum. Każdego roku odwiedza je tysiące osób.

Przyszłe centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa będzie nosiło nazwę „Borgo Laudato Si”. Jego nazwa pochodzi od encykliki ekologiczno-społecznej o tym samym tytule opublikowanej przez papieża Franciszka w 2015 roku. Podpisany przez papieża statut projektu opublikował Gubernatorat Państwa Watykańskiego 2 lutego. Dyrektorem centrum papież mianował podsekretarza watykańskiej agencji ds. rozwoju, księdza Fabio Baggio.

