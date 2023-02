Abp Gądecki: Oczekuję tego, żeby Kościół rzeczywiście słuchał Ducha Świętego

Duchowny uczestniczy w odbywającym się w Pradze europejskim synodalnym zgromadzeniu kontynentalnym. Trwa ono w stolicy Czech od 5 do 12 lutego.

Pytany o swe oczekiwania związane ze zgromadzeniem, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odpowiedział, że jego „oczekiwanie jest proste”. – Oczekuję tego, żeby Kościół rzeczywiście słuchał Ducha Świętego, bardziej niż wsłuchiwał się we własne głosy i w głosy tego świata. Żeby miał odwagę rozróżnić, co jest głosem głosem Ducha Świętego, a co głosem tego świata i pójść za głosem Ducha Świętego, co nie jest wcale łatwe. Jak to zrobić? Synod spróbuje nam na to odpowiedzieć – stwierdził metropolita poznański.

Zgromadzenie kontynentalne w Pradze

Europejskie synodalne zgromadzenie kontynentalne w Pradze składa się z dwóch części. Pierwsza, od 5 do 9 lutego, to zgromadzenie kościelne z udziałem 200 osób: 156 delegatów z 39 konferencji episkopatów należących do Rady Konferencji Biskupich Europy – CCEE (z każdej z nich przyjechał przewodniczący konferencji oraz troje delegatów) oraz 44 osób zaproszonych przez CCEE (reprezentujących „rzeczywistości kościelne najbardziej reprezentatywne na szczeblu europejskim”) i „delegatów braterskich” z innych wyznań chrześcijańskich. Ponadto kolejnych 390 delegatów (10 z każdej konferencji episkopatu) będzie mogło wziąć udział w obradach online. Drugą częścią zgromadzenia kontynentalnego, od 10 do 12 lutego, będzie spotkanie z udziałem wyłącznie przewodniczących konferencji episkopatów.

Z Polski w zgromadzeniu uczestniczą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, koordynator prac synodalnych w Polsce abp Adrian Galbas SAC z Katowic, s. Mirona Turzyńska OSF z archidiecezjalnego zespołu synodalnego w Gnieźnie oraz prof. Aleksander Bańka z Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Kościoła w Polsce na Synod.

