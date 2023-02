Beatyfikacja rodziny Ulmów. Znamy datę i miejsce uroczystości

Uroczystość beatyfikacyjna rodziny Ulmów odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej (woj. podkarpackie).

Przedstawicielem Ojca Świętego Franciszka będzie kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Historia rodziny Ulmów

Józef i Wiktoria Ulmowie podczas II wojny światowej w swoim domu w Markowej na Podkarpaciu ukrywali dwie rodziny Żydów. Hitlerowcy dowiedzieli się o tym w wyniku donosu i 24 marca 1944 roku zamordowali przechowywanych Żydów oraz Ulmów wraz z szóstką małych dzieci. Wiktoria była wtedy w 9. miesiącu ciąży.

W 1995 roku Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.17 grudnia ubiegłego roku papież zatwierdził dekret o męczeństwie rodziny.

Beatyfikowane zostanie małżeństwo Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci: Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria oraz dziecko nienarodzone, które miało przyjść na świat wiosną 1944 roku.

"Nie z wody, lecz z krwi"

Historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, którego babcia była siostrą Wiktorii, przypomniał we wpisie w mediach społecznościowych, że poród Wiktorii rozpoczął się podczas zbrodni lub po wrzuceniu ciała kobiety do dołu. "Uznano, że chrzest nastąpił, ale nie z wody, lecz z krwi" – zaznaczył dr Szpytma.

Postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. dr Witold Burda zwrócił uwagę, że w teologii od dawna istnieje przekonanie, że w przypadku osób będących na przykład na drodze przygotowania do chrztu, pragnących go przyjąć, ale ponoszących śmierć za wiarę w Chrystusa, uznaje się, że owoce tego męczeństwa przynoszą takie same owoce jak przyjęcie sakramentu chrztu.

Kapłan przypomniał też o konstytucji duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II "Gaudium et spes", gdzie stwierdzono, iż człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla Niego samego. "Można spotkać też to piękne określenie, że człowiek jest koroną stworzenia, jakie wyszło z rąk Pana Boga. I to obejmuje wszystkie etapy ludzkiego życia – i ten prenatalny, i ten postnatalny" – zauważył.

W 2016 roku w Markowej otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski z przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na czele. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach polskich i zagranicznych. Od 24 marca 2018 roku – w rocznicę bestialskiej śmierci Ulmów ­– obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

