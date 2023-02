Morderstwo biskupa w Los Angeles. Duchownego zastrzelono

W sobotę, 18 lutego około godziny 13.00 czasu lokalnego zmarł na skutek ciężkich ran postrzałowych liczący 69 lat biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles w Kalifornii (USA) David G. O'Connell.

Morderstwo biskupa z Los Angeles

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące morderstwa duchownego. Abp José Gómez, arcybiskup Los Angeles, wyraził smutek i zaskoczenie tym, co się wydarzyło na przedmieściach jego bliskiemu współpracownikowi.

"Z wielkim smutkiem informuję, że dziś po południu zmarł nagle nasz ukochany biskup pomocniczy David O'Connell. Jestem wstrząśnięty i brak mi słów, aby wyrazić mój smutek" – napisał abp Gómez.

"Jako ksiądz i biskup tutaj w Los Angeles przez czterdzieści pięć lat, biskup David był człowiekiem głębokiej modlitwy, który żywił wielką miłość do Matki Bożej. Był budowniczym pokoju z sercem dla ubogich i imigrantów, miał pasję budowania wspólnoty, w której świętość i godność każdego ludzkiego życia była by respektowana i chroniona" – podkreśla dalej arcybiskup Los Angeles.

"Był także dobrym przyjacielem i będzie mi go bardzo brakowało. Wiem, że nam wszystkim będzie. Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za biskupa Davida i jego rodzinę w Irlandii. Niech Matka Boża z Guadalupe otula go płaszczem swojej miłości, niech aniołowie prowadzą go do nieba i niech spoczywa w pokoju" – dodał duchowny.

25-latek zaatakował w dwóch kościołach

Zaledwie kilka tygodni temu media w Europie pisały o ataku na kościoły w Hiszpanii.

W środę 25 stycznia mężczyzna, Yasina Kanzy – ubrany w tzw. dżellabę, czyli rodzaj tuniki, noszonej przez mieszkańców Maghrebu (Afryki Północno-Zachodniej) – zabił maczetą zakrystianina z kościoła Nuestra Señora de La Palma i ciężko ranił cztery inne osoby, m.in. proboszcza sąsiedniego kościoła San Isidro księdza Antonio Rodrígueza, który próbował powstrzymać napastnika

Pod koniec stycznia sąd orzekł, że atak 25-latka na kościoły był zamachem dżihadystycznym.

