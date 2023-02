"Szczepionka na ludobójczą ideologię ruskiego miru"

– Postsowieckie choroby, jakie dotykają rosyjskie społeczeństwo, "przetworzyły się w rewanżystowską ideologię, głęboko ludobójczą w swojej istocie – podkreślił abp Światosław Szewczuk.

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików mówił m.in. o morderczym systemie myślowym tzw. "ruskiego miru" w wywiadzie dla telewizji Galychyna.tv. Hierarcha wskazał, jak okrucieństwo obecnie prowadzonej wojny płynie z idei, którym chrześcijanie z wszystkich Kościołów powinni się przeciwstawiać.

Abp Szewczuk: Dlaczego doszło do wojny?

Abp Szewczuk zauważył, że każdy z jego współobywateli szuka teraz odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego doszło do tego wszystkiego?".

Jak zaznaczył, wspólnoty wiernych na Ukrainie reagują poprzez troskliwe oraz systematyczne pochylanie się nad ranami obecnego konfliktu, które są ranami samego Chrystusa. Warto jednak równocześnie pamiętać, iż początek całego tego cierpienia płynie z politycznych wizji wprowadzanych przez Rosję.

– Kiedy mówimy do jednej osoby: «nie powinieneś istnieć», wtedy propagujemy ideologię morderstwa. A kiedy wskazujemy, że cały naród nie powinien istnieć, to taka struktura i takie państwo czy nawet taki Kościół staje się źródłem ludobójczej ideologii, która potem przechodzi w działanie – tłumaczy duchowny.

– Wszystkich nas po prostu zszokowały owe ideologiczne uzasadnienia tej wojny, jakie słyszeliśmy prawie rok temu, kiedy zaczęli mówić o denazyfikacji Ukrainy. O co tak naprawdę chodziło? O masowe mordy – dodał abp Szewczuk.

"W ciele kościołów Ukrainy jest już szczepionka"

– Zobaczyliśmy, że rosyjskie siły zbrojne metodycznie realizują takie ideologiczne ludobójcze schematy, które zostały im nakreślone. Więc widzimy, że zło naprawdę zabija – mówił dalej zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

– Dlatego wzywam i apeluję do całego świata chrześcijańskiego różnych wyznań o właściwą ocenę tej morderczej ideologii. Bo jeśli (…) my, jako wyznawcy Chrystusa, nie odrzucimy owej ideologii «ruskiego miru» i nie będziemy mieli takich zdrowych przeciwciał chrześcijańskiego sumienia, to może się to okazać wielkim niebezpieczeństwem dla całego świata chrześcijańskiego w trzecim tysiącleciu – dodał duchowny.

– Mówię wszystkim, gdy komuś brakuje przeciwciał na ideologię «ruskiego miru», że w ciele kościołów Ukrainy jest już szczepionka. Możemy pomóc w nabyciu tej odporności – podkreślił abp Szewczuk.

