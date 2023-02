Decyzja abp. Gądeckiego ws. księdza Wachowiaka. Nowe zadanie

"Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, od 1 marca będę proboszczem w podpoznańskich Koziegłowach, w parafii pw. św. Brata Alberta. Rozmowa z Księdzem Arcybiskupem trwała niemal 2 godziny. Bardzo dziękuję ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu za Jego słowa oraz dekret. Niech BÓG błogosławi Kościół" – napisał na Twitterze ks. Daniel Wachowiak, który od listopada 2018 r. posługuje jako proboszcz w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce (ok. 80 km od Poznania).

"Koziegłowy należą do ścisłej aglomeracji Poznania. Są w tzw. pierścieniu miasta. Bogu dziękuję za ponad 4 lata w Sercu Puszczy Noteckiej. Teraz czas na kolejne etap duszpasterzowania. Niech BÓG błogosławi moim byłym i przyszłym Parafianom. AMDG. Bogu dzięki" – dodał kapłan.

Ks. Wachowiak podkreśla, że to koniec pewnego etapu w jego życiu: "I tak oto kończy się pewien rozdział mojego życia, rozpoczęty ponad 1500 dni temu. 15 listopada 2018 roku przyszedłem do Puszczy Noteckiej. 1 marca wracam do poznańskiej aglomeracji jako proboszcz w Koziegłowach przy Puszczy Zielonka. Jezus moją DROGĄ i Celem. Dobranoc. Pax+".

"Wędrówka" po parafiach

Decyzja abp. Gądeckiego z 2018 r. o tym, aby przenieść ks. Daniela Wachowiaka do niewielkiej Piłki, wywołała falę krytyki. Wskazywano, że to forma kary dla niepokornego duchownego.

Warto przypomnieć, że zanim ksiądz Wachowiak trafił do Piłki, był już raz przeniesiony przez arcybiskupa Gądeckiego. W 2017 roku zdecydowano bowiem o przeniesieniu duchownego z osiedla Charotowo w Poznaniu do poznańskich Winograd.

Niepokorny kapłan

Duchowny znany jest z komentowania bieżącej polityki. Krytykował m.in. działania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Gdy na poznańskich tramwajach zawisły tęczowe chorągiewki, ksiądz prosił o modlitwę za pogubione miasto. Z kolei, gdy Jaśkowiak wygrał wybory, ks. Wachowiak stwierdził, że jest mu żal miasta. "Poznaniu, żal mi Ciebie. Żal, że w wyborach Twoi mieszkańcy nie biorą pod uwagę, jak traktuje Ewangelię włodarz miasta" – ocenił.

Jego jasne poglądy sprowadziły na niego kłopoty. Przez pewien czas miał odgórny zakaz udzielania się na Twitterze, jednak obecnie znowu jest aktywnym użytkownikiem tego serwisu.

W czasie pandemii COVID-19, kapłan ostro krytykował pandemiczne ograniczenia, szczególnie te związane z zamykaniem kościołów.

