Trwa 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

To już 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: "Ku trzeźwości z Kościołem". Dla większości Polaków jest to czas modlitwy, pokuty i umiarkowanego spożywania alkoholu. Do tego w tym szczególnym tygodniu zachęca Kościół.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu zbiega się z rozpoczęciem Wielkiego Postu. Dlatego w tym roku Kościół zachęca również do całkowitej abstynencji w Wielkim Poście, jako wyraz pokuty, umartwienia i nawrócenia.

Inicjatywa modlitwy o trzeźwość narodu powstała w 1968 roku z inicjatywy polskich biskupów pod przewodnictwem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Polscy biskupi byli szczególnie zatroskani o stan moralny Polaków. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski podkreśla, że inicjatywa ta jest piękna i nadal bardzo potrzebna Polsce.

– Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, pokuty i wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Widzimy bowiem coraz więcej ludzi uzależnionych od alkoholu i innych substancji. Inicjator Tygodnia Modlitw bł. kard. Stefan Wyszyński widział uzależnienie jako zagrożenie dla całego Narodu. Zachęcał Rodaków do osobistej i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa – zwracał uwagę bp Bronakowski podczas konferencji prasowej przed 56. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Z kolei członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ks. Marek Dziewiecki wskazał na dwa wymiary troski Kościoła o trzeźwość. – Pierwszy to bezpośrednia troska o trzeźwość, pomaganie ludziom, by żyli tak, aby nie groziło im uzależnienie, a drugie zadanie to jest wyciąganie pomocnej dłoni do tych, którzy są dotknięci nietrzeźwością – tłumaczył kapłan.

Jak podkreślają polscy biskupi Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu nie powinien zakończyć się już 25 lutego. To okazja i zaproszenie do tego, by rozwijać trzeźwościową działalność wspólnot parafialnych, by dbać o trzeźwość parafii i rodzin. Jednym z kroków, które proponuje Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych są okresowe lub stałe przyrzeczenia abstynenckie.

Intencje 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Niedziela – 19 II 2023

Modlitwa wynagradzająca za grzechy pijaństwa popełniane w naszej Ojczyźnie.

Poniedziałek – 20 II 2023

Modlitwa za osoby pomagające uzależnionym, aby wytrwały na drodze służby bliźniemu.

Wtorek – 21 II 2023

Modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych.

Środa Popielcowa – 22 II 2023

Modlitwa za zniewolonych nałogami, aby otworzyli się na Boże Miłosierdzie i kroczyli drogą trzeźwości.

Czwartek – 23 II 2023

Modlitwa za wszystkich ochrzczonych, aby trwali mocno w wierze, praktykując cnoty, w tym cnotę trzeźwości.

Piątek – 24 II 2023

Modlitwa za rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków.

Sobota – 25 II 2023

Modlitwa za naukowców i elity społeczne, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie z alkoholizmu

Panie Boże, Mój Ojcze! Przychodzę dziś do Ciebie przygnieciony ciężarem własnych grzechów. Czuję, że po raz kolejny Cię zawiodłem. Brak mi słów, by opisać całe zło, które wyrządzam sobie, moim bliskim i przede wszystkim Tobie, niszcząc ten cenny dar zdrowia i życia, którym mnie obdarzyłeś.



Panie, tak bardzo dziękuję Ci za moje życie, mimo że ja sam nie potrafię go w pełni docenić i korzystać z niego tak, jak powinienem. Dziękuję Ci za moich bliskich, którzy troszczą się o mnie, kochają mnie, a ja tak bardzo ich ranię.

Proszę, Najlepszy Ojcze, pomóż mi wyrwać się z nałogu alkoholizmu, pomóż mi wyrwać się ze szponów Złego. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, jestem tak bardzo zmęczony kolejnymi upadkami.

Proszę Panie, daj mi siłę, bo wiem, ze tylko z Tobą dam sobie radę. Wierzę, że pomożesz mi wyzdrowieć z tego stanu, w którym się znalazłem. Wierzę, że tylko z Twoją pomocą się wyzwolę.



Panie Jezu Chryste, Najlepszy Lekarzu - Ty uzdrawiałeś trędowatych i wskrzesiłeś Łazarza, ulituj się nade mną i moją słabością. Błagam, pomóż mi powstać z kolan, pomóż mi stać się tym, kim naprawdę jestem, do czego zostałam powołany. Wlej wiarę w moje serce, odnów mój umysł, pomóż mi powiedzieć nie, wtedy kiedy powinienem. Daj mi wytrwałość. Pomóż znaleźć radość życia, otwórz moje oczy na całe piękno tego świata, które umyka mi pod wpływem nałogu.

Wybacz mi Panie wszystkie grzechy, które popełniłem przez alkohol. Wybacz wszystkie złe słowa, wszystkie krzywdy wyrządzone moim bliźnim, moim najbliższym. Miej ich w opiece, daj im siłę i cierpliwość do tego, by nadal potrafili mnie wspierać.



Panie Jezu, Ty powiedziałeś:,, Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone". Ja wierzę, szukam i pukam dziś do Twych drzwi. Proszę, pomóż. Daj by moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen.





