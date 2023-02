Papież apeluje o zawieszenie broni i pokój na Ukrainie

Franciszek zapewnił o swej solidarności z udręczoną ludnością Ukrainy. Zaapelował także o zawieszenie broni i podjęcie negocjacji pokojowych.

– Drodzy bracia i siostry, pojutrze 24 lutego minie rok od inwazji na Ukrainę, rok tej absurdalnej i okrutnej wojny. Jest to smutna rocznica. Żniwo zabitych, rannych, uchodźców, wypędzonych, zniszczeń, strat ekonomicznych i społecznych, mówi samo za siebie. Czy Pan zechce przebaczyć tak wiele zbrodni i tak wiele przemocy? Jest On Bogiem pokoju. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi. Zapytajmy siebie, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby zatrzymać wojnę? Apeluję do osób sprawujących władzę nad narodami, aby konkretne zaangażowali się rzecz zakończenia konfliktu, aby osiągnąć zawieszenie broni. i podjąć negocjacje pokojowe. Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem – powiedział papież na zakończenie środowej audiencji ogólnej.

Rzym: Czuwanie modlitewne w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie

W pierwszą rocznicę zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, papieski wikariusz generalny dla diecezji Rzymu będzie przewodniczył czuwaniu modlitewnemu.

Informację podała służba prasowa diecezji. We Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Jana na Lateranie weźmie udział greckokatolicki egzarcha apostolski Włoch bp Dionisij Lachowycz, obecne będą też liczne wspólnoty kościelne i organizacje zaangażowane w przyjmowanie i pomaganie uchodźcom ukraińskim.

Uczestnicy uroczystości obejmą modlitwą również inne kraje świata, w których toczą się obecnie wojny. Kard. De Donatis z niepokojem zauważył, że w debacie publicznej jako jedyny środek przywrócenia pokoju proponuje się broń. "Jako ludzie wierzący nie możemy tego zaakceptować" – oświadczył wikariusz papieski.

Kardynał przyznał, że z pewnością pokój i pojednanie nie będą łatwe do osiągnięcia. "Niemniej jednak prosimy Boga o ten pokój, który trzeba wprowadzać małymi i wielkimi czynami w codziennym życiu" – dodał.

