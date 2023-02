Co Watykan zrobił dla Żydów w II wojnie światowej? Ujawniono dokumenty

Od A jak "Anonim" do Z jak "Zylberman" - prośby można teraz przeglądać w sieci. Często dotyczyły one pomocy przy wyjazdach do krajów spoza Europy. Za indeksację i opracowanie dokumentów zebranych w 170 tomach odpowiada watykański Sekretariat Stanu.

Historycy od dziesięcioleci spierają się o rolę Piusa XII w II wojnie światowej. Publikowane teraz listy i akta dostarczają ważnych nowych informacji przydatnych dla tej debaty. Ujawniają między innymi, że Watykan na polecenie papieża starał się pomagać zarówno ochrzczonym, jak i nieochrzczonym Żydom.

Watykan ratował Żydów

Trzy lata temu Watykan otworzył do badań swoje archiwa dotyczące pontyfikatu Piusa XII (1939-1958). Wśród dokumentów znajdują się listy Żydów z petycjami do papieża, które są imponującymi osobistymi historiami, wstrząsającymi świadectwami prześladowań, cierpień i horroru podczas rządów nazistów w Niemczech i krajach przez nie okupowanych w czasie II wojny światowej.

Stolica Apostolska reagowała na wezwania o pomoc, kiedy tylko było to możliwe, na przykład finansowo, organizowaniem wyżywienia lub schronieniem. Czasami papież był również w stanie pomóc w prośbach o wizę lub pieniądze na podróż statkiem, aby uniknąć deportacji do obozów zagłady. Historyczne źródła pokazały, że Pius XII sam przeczytał wiele petycji i osobiście podejmował decyzję o pomocy.

Czytaj też:

Sensacyjne ustalenia historyka. Prawda o bohaterstwie Piusa XII