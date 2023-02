Nowy wywiad Franciszka. "Miejmy odwagę marzyć o innej gospodarce"

W wywiadzie dla belgijskiego tygodnika katolickiego "Tertio", Franciszek podkreślił, że Sobór Watykański II to była wizyta Boga w Jego Kościele i takich wydarzeń Bóg dokonuje poprzez świętych ludzi, jak Jan XXIII. – Sobór nie przyniósł jedynie odnowy Kościoła, ale był też wyzwaniem, by czynić go coraz bardziej żywotnym – mówił papież, nazywając Kościół "matką, która nigdy się nie starzeje, ale coraz bardziej odmładza, nie tracąc przy tym nic ze swojej wielowiekowej mądrości".

Podczas rozmowy Ojciec Święty przypomniał, iż trwający obecnie proces synodalny jest w jakiejś mierze konsekwencją Vaticanum II, ponieważ właśnie wtedy zdano sobie sprawę, że Kościół zachodni zagubił w swym życiu wymiar synodalny w przeciwieństwie do Kościołów wschodnich. Papież zaznaczył, że dwa zbliżające się spotkania na temat synodalności pomogą wypracować znaczenie i metodę procesu decyzyjnego w Kościele.

Naiwność papieża Franciszka?

Franciszka zapytano, czy nie jest naiwnością myśleć, że wciąż można wypracować pokój z takim agresorem jak prezydent Rosji Władimir Putin. Ojciec Święty wskazał, że zarówno on sam, jak i dyplomacja watykańska od samego początku rosyjskiej agresji robią wszystko, by "zatrzymać tę straszliwą wojnę, to ogromne okrucieństwo". Papież wspomniał między innymi o barbarzyństwie, jakim są tortury stosowane przez najemników wobec ukraińskich dzieci. Franciszek wyznał, że jest w kontakcie z przedstawicielami władz Ukrainy, a prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski, wysyła delegacje na rozmowy z nim. Dotyczą one papieskiej mediacji w uwolnieniu żołnierzy z rosyjskiej niewoli.

Papież zauważył, że w tę wojnę wszyscy czują się bardziej zaangażowani, ponieważ toczy się ona blisko nas, ale od lat trwają wojny, o których już nie pamiętamy. Wspomniał przy tym Birmę, Syrię i Jemen, gdzie – jak podkreślił – dzieci nie mają ani edukacji, ani chleba i cierpią głód. – Każda wojna jest porażką, ale nadal nie chcemy wyciągnąć z tego lekcji – stwierdził papież, wzywając do budowania pokoju.

Niesprawiedliwość społeczna?

Ojciec Święty był też pytany o niesprawiedliwości społeczne, które uwidoczniła między innymi pandemia koronawirusa.

– Musimy mieć odwagę marzyć o gospodarce, która nie będzie jedynie liberalna, ale podejmie także linie wyznaczane przez chrześcijaństwo – oznajmił Franciszek. I zaznaczył iż wciąż wielkim wyzwaniem pozostaje wypracowanie takiego modelu rozwoju gospodarczego, który nikogo nie pozostawia w tyle i pamięta o najsłabszych.

