Pastor aresztowany, bo oponował wobec spotkań dzieci z tzw. Drag Queen

Zgodnie z doniesieniami portalu lifesitenews.com, zatrzymanie protestanckiego pastora Dereka Reimera miało miejsce popołudniem 2 marca w Calgary, w prowincja Alberta. To kolejne skandaliczne zatrzymanie osoby duchownej w tej prowincji.

Pastor aresztowany

Policjanci wyprowadzili Reimera do radiowozu i przewieźli do lokalnego aresztu. Podczas zatrzymania, protestancki duszpasterz miał powiedzieć do obecnego na miejscu reportera przez otwarte okno auta, że właśnie takie rzeczy dzieją się, kiedy jesteś przeciwko promowaniu tzw. Drag Queens.

Funkcjonariusz policji powiedział, że pastorowi zarzuca się popełnienie przestępstwa dotyczącego jego obecności na proteście przeciwko organizowanemu w publicznej bibliotece spotkania dzieci z przedstawicielem subkultury "Drag Queen". Duchowny wraz z innymi uczestnikami akcji został zmuszony do opuszczenia budynku po wielokrotnych groźbach zatrzymania przez policję. Teraz usłyszał zarzuty, m.in. uciążliwego przeszkadzania.

Tzw. przestępstwo z nienawiści

Według portalu lifesitenews.com po zdarzeniu, miejscowe władze publicznie zapowiedziały oskarżenie pastora o popełnienie tzw. przestępstwa z nienawiści. Burmistrz, Jyoti Gondek, już wcześniej zapowiadała, że miasto będzie powstrzymywać wszystkich manifestujących przeciwko spotkaniom dzieci z promotorami środowisk Gender, wykorzystując w tym celu przepisy prawa.

Organizacje społeczne w Kanadzie natychmiast podjęły starania, żeby zapewnić prześladowanemu pastorowi skuteczną obronę przed zarzutami w sądzie. Fundacja Democracy Fund zadeklarowała, że sfinansuje pracę prawników.

