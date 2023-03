Biskupi Niemiec chcą przekonać Watykan do swojego kursu reform

Większość członków Konferencji Biskupów Niemiec pragnie bardziej zaangażować lud Boży w podejmowanie decyzji, a także przekonać Watykan do reformatorskiego kursu niemieckiej Drogi Synodalnej, podczas gdy mniejszość podziela zmasowaną krytykę ze strony Rzymu. Podkreślił to przewodniczący niemieckiego episkopatu bp Georg Bätzing na zakończenie wiosennego zebrania ogólnego w Dreźnie.

Zebranie odbyło się na tydzień przed piątym, ostatnim zgromadzeniem plenarnym Drogi Synodalnej, które odbędzie się w dniach 9-11 marca we Frankfurcie nad Menem. Przewodniczący niemieckiego episkopatu przewiduje, że "z powodu sprzeciwu kilku biskupów niektóre projekty uchwał mogą upaść".

Reformy Kościoła Niemiec

Ostatnio Watykan jeszcze bardziej ograniczył zakres reform w Kościele Niemiec, wykluczając planowane utworzenie wspólnego organu zarządzającego świeckich i duchownych na wszystkich szczeblach. Taka Rada Synodalna w niedopuszczalny sposób ograniczyłaby władzę poszczególnych biskupów. – Musimy i chcemy pozostać w dialogu z Rzymem, takie jest wyraźne życzenie Konferencji Episkopatu – powiedział bp Bätzing. I zwrócił uwagę, że "większość biskupów jest za reformami Drogi Synodalnej" i "dąży do zrównoważonych zmian". Jednocześnie biskup Limburga nie oczekuje, że wszystkie teksty przejdą przez zgromadzenie synodalne. – Spodziewamy się również, że niektóre teksty nie zostaną przyjęte i to jest całkiem normalny proces – stwierdził.

Główne tematy procesu reform to: moralność seksualna, sposób życia kapłańskiego, władza i rozdział władz oraz rola kobiet w Kościele. Szczególne kontrowersje budzą m.in. projekty uchwał w sprawie błogosławienia par homoseksualnych i dopuszczania kobiet do urzędów sakramentalnych.

Nie wiadomo też, czy wszyscy spośród 27 biskupów diecezjalnych wezmą udział w pracach Komisji Synodalnej, która ma przygotować Radę Synodalną na najbliższe trzy lata. Pięciu lokalnych biskupów – z Kolonii, Augsburga, Eichstätt, Pasawy i Ratyzbony – w liście do Watykanu zapytało, czy są zobowiązani do udziału w posiedzeniu. Zdaniem bp. Bätzinga, "to jest wolna decyzja każdego członka tej komisji, czy widzi swoją możliwość współpracy, czy nie". Treść listu pięciu biskupów nadal nie jest znana pozostałym hierarchom.

Droga Synodalna

Krytycy zarzucają Drodze Synodalnej, że prowadzi do podziału Kościoła. Bp Bätzing jednoznacznie odparł ten zarzut. – Ten, kto mówi o podziale, coś sobie po tym obiecuje. Ja o tym nie mówię, bo nikt tego nie chce – oznajmił.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec krytycznie odniósł się do wypowiedzi nuncjusza apostolskiego. W swoim przemówieniu powitalnym na początku zgromadzenia plenarnego abp Nikola Eterović wyjaśnił m.in., dlaczego papież Franciszek nie uważa za możliwe wyświęcanie kobiet na księży. Obok "zasady Piotrowej" posługi święceń, która jest zarezerwowana dla mężczyzn, obok "zasady maryjnej, w której odzwierciedla się Kościół, ponieważ jest kobietą i oblubienicą", w Kościele istnieje również "wymiar administracyjny". Zdaniem papieża, w tej trzeciej dziedzinie – administracji – kobiety powinny otrzymać więcej miejsca.

