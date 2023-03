Duchowni zwracają uwagę, że po powrocie do swoich krajów wykształceni w Polsce kapłani przyczynią się do rozwoju tysięcy osób.

Inicjatywa Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie realizowana od 2015 roku pozwoliła wykształcić do tej pory 16 doktorów. Łącznie studia teologiczne na UKSW podjęło w tym czasie ponad 40 studentów. „Początki były trudne. Pierwszych pięciu księży przybyło z Nigerii z Abudży” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło, który kieruje polską sekcją PKWP i realizującym projekt Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej.

Biskupi z Afryki dziękują Polsce

Wykładowca UKSW zauważa, że „Polska pomaga mądrze, bo kształci kadry, które potem będą kształcić tysiące”. „Jeden ambasador będzie kształcił następnie pokolenia księży w Afryce” – dodaje.

Inicjatywa podjęta w Polsce spotkała się z uznaniem afrykańskich biskupów. Ks. bp George Nkuo z diecezji Kumbo w Kamerunie, który przysłuchiwał się obronie doktoratów swoich podopiecznych, mówi PKWP, że „po powrocie do Kościoła w Kamerunie czeka ich ważna misja do spełnienia”. „Zostali uformowani, aby formować księży. Otrzymali doskonałą formację, nie tylko pod względem naukowym, ale też duchowym. Doświadczyli wielkiej wiary we wspólnocie w Polsce” – podkreśla.

Biskup diecezji Kumbo wyjaśnia, że po powrocie do Kamerunu księża wykształceni na UKSW będą towarzyszyć innym kapłanom i seminarzystom, aby Kościół mógł wzrastać coraz bardziej. „Jestem głęboko wdzięczny Kościołowi w Polsce i na świecie za wielką pomoc udzieloną nam w formacji świeckich i księży” – zaznacza bp Nkuo.

List skierowany do Polaków oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspierającego kształcenie księży z Afryki, przesłał ks. abp Ignatius Kaigama z Abudży w Nigerii. Napisał, że program zainicjowany przez ks. prof. Cisło „jest niezwykle ważny dla przyszłości krajów afrykańskich i ich mieszkańców, którzy nieustannie doświadczają wielu trudności, skutków działań wojennych i aktów terroru”.

W Nigerii każdego roku giną tysiące chrześcijan. Są oni prześladowani na ogromną skalę. Abp Kaigama wskazał, że w trudnych okolicznościach wsparcie z Polski „umożliwia kształcenie kadry na bardzo dobrym poziomie”. „Po powrocie do ojczyzny księża wykorzystują zdobytą wiedzę dla rozwoju tysięcy ludzi w Afryce” – dodał. Według arcybiskupa Abudży stają się również „najlepszymi ambasadorami Polski”.

