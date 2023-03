Rzecznik KEP przy grobie Jana Pawła II: Chcą wmówić, że był złym człowiekiem

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wygłosił homilię podczas czwartkowej mszy św. sprawowanej przy grobie wielkiego papieża w bazylice watykańskiej pod przewodnictwem metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckiego.

Ks. Gęsiak przypomniał, że święty Jan Paweł II był człowiekiem, który całą swoją ufność pokładał w Panu, a jego życie czerpało ze zdroju Bożej łaski i dzieliło się jego owocem z milionami ludzi na całym świecie. Dlatego do jego grobu w bazylice watykańskiej codziennie przychodzą tłumy ludzi z całego świata i co czwartek gromadzą się Polacy przynosząc właśnie jemu swoje troski i niepokoje. – Przychodzą tutaj bo jest to miejsce spoczynku człowieka, który przez swoje życie jednoczył, wprawiał w zadumę i pozwalał na ładowanie przy nim naszych akumulatorów nadziei. To miejsce spoczynku człowieka pełnego dobra, który potrafił tym dobrem dzielić się z innymi. To miejsce spoczynku człowieka, który zmienił oblicze tej ziemi, i dzięki któremu dziś my możemy żyć w wolnym kraju – wskazał rzecznik KEP.

"Chcą nam to wmówić"

Kapłan zauważył, że tam gdzie dzieje się dobro, tam też sprzęgają się siły zła, po to aby to dobro unicestwić.

– Jakaż musiała być zatem siła dobra świętego Jana Pawła II, skoro tak wiele nienawiści trzeba mobilizować, by to dobro starać się pokonać. Jesteśmy od dłuższego czasu świadkami bardzo bolesnych i często niemających pokrycia oskarżeń pod adresem Jana Pawła II. Ktoś widocznie chce, abyśmy zapomnieli o tym ogromie dobra, które przez niego rozlewało się obficie na całym świecie. Ktoś może chce, byśmy zapomnieli o milionach ludzi, którzy dzięki niemu odzyskali wolność, byśmy zapomnieli o milionach ludzi, którzy przez tego człowieka wrócili do Boga i zmienili swoje życie. Być może ktoś chce, byśmy zapomnieli o tych łzach wzruszenia, których przecież tak wielu z nas doznawało spotykając się z nim, będąc na spotkaniach na pielgrzymkach i czerpiąc z jego słowa, jak ze źródła. Ktoś chce nam wmówić, że jego życie było mitem, a on sam, że był złym człowiekiem – stwierdził ks. Gęsiak.

