Sejmowa komisja przyjęła projekt uchwały ws. "obrony dobrego imienia Jana Pawła II"

Podczas pierwszego czytania projektu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zauważył, że "celem ataku na Jana Pawła II jest osłabienie Polski".

Zdaniem polityka Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, św. Jan Paweł II "wymaga obrony, ponieważ jest dobrem publicznym".

Gliński: Po to nas wybrali nasi wyborcy

W projekcie uchwały autorstwa posłów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości możemy przeczytać między innymi, że

"Sejm zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak – św. Jan Paweł II".

"Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku" – stwierdzono.

– Jesteśmy od obrony pewnych oczywistości w życiu publicznym (...). Po to nas wybrali nasi wyborcy, żebyśmy bronili dobra publicznego. A dobrem publicznym najwyższej rangi jest Jan Paweł II – powiedział wicepremier Piotr Gliński, który reprezentował wnioskodawców projektu podczas czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił w swoim wystąpieniu, iż "atak na Jana Pawła II jest agresywny i niszczy wspólnotę narodową".

Prezes PSL: To jest stanie przy wartościach

Uchwałę w odpowiedzi na ostatnie ataki medialne na polskiego papieża zaproponował także klub parlamentarny PSL – Koalicji Polskiej.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezentując projekt uchwały, oznajmił, że "upamiętnienie jest potwierdzeniem i swojego rodzaju obroną. Bo pamięć i tożsamość jest silniejsza niż jeden akt związany z obroną". – To jest stanie przy wartościach. My przy wartościach Jana Pawła II stoimy i stać chcemy. To jest bardzo ważne – tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. Taki zarzut postawił w wyemitowanym na antenie TVN24 reportażu "Franciszkańska 3" dziennikarz Marcin Gutowski.

