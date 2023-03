Watykan: Kobiety coraz bardziej wnoszą swój cenny wkład w Kościół

Podsekretarz sekcji do spraw relacji z państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu 24 marca kończy 70 lat i przejdzie na emeryturę. Patrząc na swoją dotychczasową posługę, opowiedziała o roli kobiet w instytucjach kościelnych. – Ich styl pracy potrafi wprowadzać większą jedność – zauważyła pochodząca z Palermo prawnik, cytowana w piątek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Ważny element

Di Giovanni podkreśliła, że ważnym elementem pozostaje odpowiednie przygotowanie oraz wykształcenie. – Moim najgłębszym pragnieniem jest wysokiej jakości edukacja dla wszystkich dziewcząt – wyznała urzędniczka. Jej zdaniem, w społeczeństwie i w Kościele może to doprowadzić do przynoszenia lepszych owoców poprzez docenienie różnorodności wkładu każdej zaangażowanej osoby.

– Istnieją różne role, bo jedni służą w określony sposób, a inni w inny, ale to wszystko (…) to nie niewolnictwo, ale raczej dawanie własnego wkładu w wolności – stwierdziła Francesca Di Giovanni w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. – Myślę, że mamy obecnie również czas, kiedy można by stworzyć większe uznanie dla wkładu kobiety w Kościele. Oczywiście, co wypływa z logiki, istnieje pewien opór, ale to po prostu część tzw. starej szkoły. Ja jednak widzę, że jeśli jest profesjonalizm, jeśli jest formacja, wówczas może to również być doceniane. (...) W swojej naturze oraz w rozwoju rzeczy oraz sytuacji. Papież chce tego, chce większej obecności kobiet, także w Kurii Rzymskiej, i sam stara się to pokazać swoimi nominacjami. A z drugiej strony – muszą to być osoby, które mają, oczywiście, ów profesjonalizm oraz postawę wierności Kościołowi, co oznacza wierność przesłaniu Ewangelii: wierność w wolność – mówiła.

Po przejściu Franceski Di Giovanni na emeryturę nowym podsekretarzem sekcji do spraw stosunków z państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu zostanie niemiecki ksiądz Daniel Pacho.

