Ataki na Jana Pawła II. Badanie: Co trzeci Polak zmienia zdanie nt. papieża

Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. W ostatni poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

Polacy o Janie Pawle II

"Jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zmienia Pani/Pana ocenę papieża-Polaka?" – takie pytanie na zlecenie portalu rp.pl postawiła Polakom pracownia SW Research.

34,7 proc. respondentów na tak zadane pytanie stwierdziło, że ocenia go gorzej. 5,9 proc. ankietowanych odparło, że ocenia go lepiej. 44,8 proc. respondentów stwierdziło, że te publikacje nie zmieniają ich oceny Jana Pawła II. 14,6 proc. ankietowanych nie słyszało o tej sprawie.

"Co drugi badany (49 proc.) w wieku między 35 a 49 lat oraz podobny odsetek osób (48 proc.) z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie zmienił swojej oceny Jana Pawła II po doniesieniach o jego wiedzy dotyczącej przypadków pedofilii w polskim Kościele. Tak samo zareagowała połowa (51 proc.) respondentów z miast wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców oraz nieco większy odsetek (53 proc.) badanych z dochodem do 2000 zł netto. Cztery osoby na dziesięć (41 proc.) z wykształceniem wyższym oraz trochę mniejszy odsetek (38 proc.) respondentów w wieku powyżej 50 lat gorzej ocenia papieża-Polaka po publikacjach na temat tego, że jeszcze przed swoim pontyfikatem wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele. Publikacje te zmieniają ocenę Jana Pawła II na gorszą także w przypadku prawie połowy (47 proc.) badanych z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz podobnej części (46 proc.) respondentów z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców" – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

