Władimir Putin wysłał wiadomość do papieża Franciszka

13 marca 2013 r. nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym i konklawe w drugim dniu obrad zdecydowało, że 266. następcą świętego Piotra zostanie kardynał Jorge Mario Bergoglio, papież Franciszek. Jest to pierwszy następca św. Piotra pochodzący spoza Europy – z Ameryki Południowej, a także pierwszy jezuita na Stolicy Apostolskiej.

Rosyjskie propagandowe media relacjonują, że z okazji 10 lat pontyfikatu, do papieża napisał prezydent Władimir Putin oraz Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I, głowa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Przedstawiciel Rosji przy Stolicy Apostolskiej potwierdził, ze przekazał dzisiaj wiadomość od prezydenta Putina, z gratulacjami dla Franciszka.

Abp Gądecki: Franciszek to papież migrantów i ubogich

– Ojciec Święty odnosi to zarówno do migrantów i uchodźców, jak również do ludzi na peryferiach – mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w rozmowie z Radiem Watykańskim z okazji 10. rocznicy wyboru obecnego biskupa Rzymu. Jak dodaje, w ten sposób "Franciszek dał się poznać jako papież migrantów i ubogich".

Przewodniczący Episkopatu Polski wyznał, że jest bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu, "który na początku swojego pontyfikatu mówił jasno i zdecydowanie, iż 'migranci i uchodźcy nie są pionkami na szachownicy ludzkości. Są to dzieci, kobiety i mężczyźni, którzy opuszczają bądź są zmuszeni do opuszczenia swoich domów z różnych powodów, którzy mają takie samo słuszne pragnienie, by umieć więcej, by mieć więcej, ale przede wszystkim, by więcej być' (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 2014)".

– Te słowa ukazują jego postawę podczas 10 lat pontyfikatu – zaznaczył hierarcha w rozmowie z Radiem Watykańskim.

– Czujemy wsparcie papieża Franciszka, który dziękuje publicznie Polakom za pomoc migrantom i uchodźcom z Ukrainy. Te słowa bardzo umacniają nas wszystkich w dalszej pomocy – dodał Przewodniczący Episkopatu Polski.

Czytaj też:

Kard. Nycz: To jednoznaczne uderzenie w św. Jana Pawła IICzytaj też:

Kraj "zawiesza" stosunki dyplomatyczne z Watykanem