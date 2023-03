Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje do właściciela TVN

Niektóre lewicowe media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W ostatni poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Wcześniej "Gazeta Wyborcza", bazując na materiałach UB, pozyskanych od tajnego współpracownika ks. Anatola Boczka, podała, że kardynał Adam Sapieha, jako metropolita krakowski, molestował kleryków.

Kongres Polonii Amerykańskiej w obronie Jana Pawła II

Tymczasem Kongres Polonii Amerykańskiej z Waszyngtonu sprzeciwia się dezinformacji szerzonej przez TVN ws. św. Jana Pawła II i kard. Adama Sapiehy. Zdaniem członków Kongresu są to działania wspierające bieżącą politykę Władimira Putina. Rezolucja w tej sprawie została jednogłośnie uchwalona podczas corocznego zebrania oddziału Kongresu 12 marca br.

Autorzy rezolucji jednoznacznie potępiają szerzenie nieudokumentowanych oskarżeń wobec św. Jana Pawła II i kard. Adama Sapiehy przez telewizję TVN. Zwracają uwagę, że jest to przejaw nieodpowiedzialności i zaprzeczenie misji wolnych mediów. Ich zdaniem tego rodzaju działania współgrają z bieżącą polityką Władimira Putina. W związku z tym Kongres wzywa też kierownictwo Warner Bros. Discovery do pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników i kadry zarządzającej TVN.

Treść oświadczenia dostępna na stronie: https://www.pacwashmetrodiv.org/#StopDezinformacji12marca2023

